Глава «Газпрома» предупредил Европу о грядущих проблемах с газом

Газоемкие предприятия закрываются в Европе и открываются на других континентах. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер в интервью.
«Закрываются предприятия, предприятия, которые являются газоемкими, объективно газоемкими, покидают Европу и строят новые производства совершенно на других континентах, в других странах», — сказал он телеканалу «Россия 24». Он подчеркнул, что эксперты видят проблемы Европы, с которыми она столкнулась при закачке газа в подземные хранилища.
Ранее Миллер заявлял, что газовый рынок в Европе испытывает трудности посерьезнее, чем в прошлом году. Средняя цена на газ в Европе за девять месяцев текущего года выросла почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и достигла 443 долларов за тысячу кубометров. Рост цен связан с увеличением спроса на топливо и конкуренцией за сжиженный природный газ между Европой и странами Азии, а также недостатком новых производств
