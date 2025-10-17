В Мьянме и Камбодже арестовали организаторов центров, бравших девушек в рабство

Правоохранительные органы Мьянмы и Камбоджи задержали организаторов крупных скам-центров, занимавшихся торговлей людьми и незаконным удержанием иностранных граждан, включая россиянок. В результате масштабной операции были освобождены сотни жертв и депортированы более 3,5 тысячи иностранцев, подозреваемых в причастности к преступным схемам. Об этом сообщает Shot.
«В Мьянме и Камбодже арестовали организаторов скам-центров, которые воровали в рабство девушек, в том числе россиянок. Правоохранители депортировали 3,5 тысячи иностранцев», — говорится в telegram-канале.
В ходе операции были освобождены многочисленные жертвы, которых злоумышленники намеревались продать в рабство. Задержанным предъявлены обвинения в совершении убийств, мошенничестве и торговле людьми. Среди подозреваемых также числятся пять женщин, которых считают организаторами схем онлайн-мошенничества.
Министерство внутренних дел Российской Федерации ранее информировало граждан о возможных опасностях, связанных с поиском временной работы за рубежом посредством социальных сетей. По данным ведомства, за подобными объявлениями нередко стоят транснациональные преступные организации, специализирующиеся на интернет-мошенничестве и торговле людьми. Тревогу бьют и в Южной Корее, около тысячи граждан которой оказались вовлечены в разросшуюся в Камбодже мошенническую индустрию.
