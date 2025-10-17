Дмитрий Песков празднует день рождения: как наследственный дипломат стал голосом Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков празднует 58 лет. С праздником его уже поздравили президент Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров.
То, что Дмитрий Песков станет дипломатом, было предначертано: выдающуюся дипломатическую карьеру сделал его отец Сергей Песков. А его карьерный путь в Кремле начался с одного удачного перевода для Бориса Ельцина.
С 2012 года Дмитрий Песков является пресс-секретарем президента РФ. Путь Дмитрия Пескова от студента-дипломата до голоса Кремля — в материале URA.RU.
Детство и юность Пескова
Дмитрий Песков родился 17 октября 1967 года в Москве в семье дипломата. Его отец, Сергей Песков, работал в дипломатических правительствах в Ливии, ОАЭ и Египте. В 2000-х годах Сергей Песков был посланником — представителем России при Палестинской национальной администрации в Газе, а также занимал должность посла в Пакистане и Омане. Из-за командировок отца Песков часто менял место жительства, что развило у него интерес к международным делам.
Высшее образование Дмитрий Песков получил в 1989 году. Он окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ имени М.В. Ломоносова по специальности «историк-востоковед, референт-переводчик».
Карьерный путь
Карьера Пескова началась в МИД СССР в 1990 году. До 1994 года занимал должность дежурного референта, атташе, третьего секретаря посольства России в Турции. Следом до 1996 года Песков работал в посольстве в Анкаре. Позже он вернулся на родину, в Москву, где работал в Управлении информации МИД РФ.
В ноябре 1999 года во время Стамбульского саммита ОБСЕ Песков работал переводчиком с турецкого у президента РФ Бориса Ельцина, чем впечатлил последнего своими умениями. В этом же году он впервые встретился с будущим президентом РФ Владимиром Путиным, в то время являвшимся премьер-министром. Также в роли переводчика он провел встречу Путина с главной правительства Турции Бюлентом Эджевитом.
С 2000 года, после избрания Путина главой государства, Песков занимал должности начальника отдела по связям со СМИ управления пресс-службы администрации президента, первого заместителя начальника управления пресс-службы президента, а также был заместителем пресс-секретаря президента Алексея Громова.
С 2004 по 2008 год Дмитрий Песков был первым заместителем пресс-секретаря президента. Он курировал координацию президентской пресс-службы с органами исполнительной власти, отвечал за взаимодействие с зарубежными СМИ, а также курировал работу журналистов на масштабных мероприятиях с участием президента.
В 2008 году Дмитрий Песков был назначен на должность пресс-секретаря премьер-министра России, которым тогда стал Владимир Путин. А когда в 2012 году после перерыва Путина вновь выбрали главой государства, Песков стал пресс-секретарем президента и находится на этой должности по сей день.
Интересные факты
Дмитрий Песков поступил в институт со второго раза. На встрече со студентами МГИМО он признался, что «был разгильдяем».
Также пресс-секретарь президента РФ владеет тремя иностранными языками. В дипломатии ему помогает знание английского, арабского и турецкого языков.
С 2014 года Дмитрий Песков является председателем попечительского совета Федерации шахмат в России. Он увлекается этим видом спорта и периодически играет в шахматы в деловых поездках. Также Песков увлекается горными лыжами, теннисом, бегом и велоспортом.
Сын Пескова, Николай, участвовал в специальной военной операции. Об этом пресс-секретарь президента рассказал РИА Новости. Тогда он заявил, что гордится своим сыном.
Личная жизнь
Дмитрий Песков был женат трижды. За это время у него родилось пятеро детей.
В конце 80-х годах его первой женой стала Анастасия Буденная (внучкой маршала Семена Буденного). В 1990-м году у них родился сын Николай.
В 1994 году женился на дочери дипломата Екатерине Солоцинской. В их браке родилось трое детей: сыновья Мик и Дени, а также дочь Елизавета. Пара развелась в 2012 году.
Спустя три года супругой Пескова стала российская фигуристка и олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка. У них родилась дочь Надежда.
Подарки и поздравления для Пескова на день рождения
Владимир Путин
Президент РФ обычно лично звонит Дмитрию Пескову, чтобы поздравить его с днем рождения. Подарки же глава государства также, как правило, вручает сам. Об этом заявлял сам госслужащий. Его слова приводит «Федерал Пресс».
Рамзан Кадыров
В 2025 году с днем рождения Пескова поздравил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Он назвал его незаменимым в команде главы государства
«С удовольствием поздравляю с днем рождения выдающегося государственного деятеля, заместителя Руководителя Администрации Президента РФ — пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова!» — заявил Кадыров. Свое сообщение он опубликовал в telegram-канале.
Также Пескова поздравил и депутат Государственной думы от Чеченской Республики Адам Делимханов. Он также отметил вклад Пескова в развитие российской государственности.
