«Надо перестать орать»: критик оценил новые песни SHAMAN

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) заканчивает неделю очень продуктивно: за последние два дня артист выпустил две новые песни — сольную «Белый ветер» и «Она не скажет „Да!“ в дуэте с Григорием Лепсом. Музыкальный критик Алексей Остудин оценил для URA.RU новые работы исполнителя и признался, почему не разделяет восторга от творчества заслуженного артиста РФ.
«Главная проблема SHAMAN’а, на мой взгляд, — это то, что он слишком увлекся весьма конъюнктурными песнями. Причем это уже выглядит совсем как конъюнктурные кричалки. Ярослав — прекрасный вокалист, с этим никто не спорит. Но зачем об этом кричать в каждой песне? Надо же как-то пользоваться своими талантами чуть более изящно. "Белый ветер" физически слушать тяжело. Мне сложно слушать песни, похожие на водопад из звуков. Все очень круто спето, сыграно, практически рок-музыка, но удивите уже чем-то более нежным», — призывает эксперт.
Что касается совместной песни с Лепсом, ее Дронов игриво охарактеризовал так: «Мы немного похулиганили с Григорием Лепсом». По словам Остудина, данная работа — классическое звучание Лепса. Эта композиция имеет все шансы стать хитом. «Наконец-то песня, которая в исполнении SHAMAN не звучит как боевой листок. Нормальная человеческая песня о любви», — резюмировал музыкальный критик.
К слову, Лепс, по словам Остудина, также регулярно демонстрирует свой вокал в композициях, поэтому ему, как и Дронову, стоило бы снизить градус эмоций.
