В Москве на станции канатной дороги эвакуировано 30 человек

На станции канатной дороги «Лужники» из-за задымления эвакуировано 30 человек
В здании станции канатной дороги «Лужники» в Москве утром 17 октября произошло задымление. По информации городских СМИ, инцидент случился на первом этаже здания. В результате происшествия было эвакуировано около 30 человек. На место прибыли спасатели и экстренные службы.

Причиной задымления, по предварительным данным, стало короткое замыкание в электрощитовой. Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщает, что возгорания открытым пламенем не было, но возникло сильное задымление.

На месте продолжают работать пожарные и специалисты МЧС. Официальной информации не поступало, подробности изучаются. 

