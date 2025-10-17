В Москве на станции канатной дороги эвакуировано 30 человек

В здании станции канатной дороги «Лужники» в Москве утром 17 октября произошло задымление. По информации городских СМИ, инцидент случился на первом этаже здания. В результате происшествия было эвакуировано около 30 человек. На место прибыли спасатели и экстренные службы.
Причиной задымления, по предварительным данным, стало короткое замыкание в электрощитовой. Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщает, что возгорания открытым пламенем не было, но возникло сильное задымление.
На месте продолжают работать пожарные и специалисты МЧС. Официальной информации не поступало, подробности изучаются.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.