Русские встают на колени, только чтобы завязать шнурки. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, отреагировав на ранее опубликованное заявление бывшего главы правительства Британии Бориса Джонсона.

«Он [Борис Джонсон] пролоббировал на Украине линию продолжения войны, чтобы поставить Россию на колени. Однако мы хорошо знаем: русский становится на колени только когда хочет завязать себе шнурки…», — заявил Фицо. Момент его выступления политик опубликовал на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена).

Ранее в иностранных СМИ писали, что Борис Джонсон мог получить 1 млн фунтов стерлингов за разжигание конфликта на Украине от бизнесмена из оборонной сферы Кристофера Харборна. Об этом сообщал телеканал «Царьград».

