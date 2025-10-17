Глава Стерлитамака приехал к заводу «Авангард», где взорвался один из цехов

Глава Стерлитамака находится у места происшествия на заводе
Глава Стерлитамака находится у места происшествия на заводе Фото:
На химзаводе «Авангард» в Стерлитамаке произошел взрыв

Глава Стерлитамака Эмиль Шаймарданов прибыл к заводу «Авангард», где взорвался один из цехов. Об этом он сообщил в соцсетях.

«Сейчас нахожусь на месте происшествия. Здесь же работают все службы, которые оперативно прибыли на место», — написал Шаймарданов в telegram-канале. По пострадавшим информация уточняются.

Ранее в пабликах появилась информация о звуке взрывов в городе. Администрация Стерлитамака сообщила о ЧП на химическом заводе «Авангард». URA.RU ведет онлайн-трансляцию, в которой публикует все оперативные новости о ЧП.

