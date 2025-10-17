Глава Стерлитамака приехал к заводу «Авангард», где взорвался один из цехов

Глава Стерлитамака Эмиль Шаймарданов прибыл к заводу «Авангард», где взорвался один из цехов. Об этом он сообщил в соцсетях.
«Сейчас нахожусь на месте происшествия. Здесь же работают все службы, которые оперативно прибыли на место», — написал Шаймарданов в telegram-канале. По пострадавшим информация уточняются.
Ранее в пабликах появилась информация о звуке взрывов в городе. Администрация Стерлитамака сообщила о ЧП на химическом заводе «Авангард». URA.RU ведет онлайн-трансляцию, в которой публикует все оперативные новости о ЧП.
