Три человека доставлены в больницу после взрыва на заводе в Стерлитамаке

Несколько человек были доставлены в больницу после взрыва на химическом предприятии в Стерлитамаке. Об этом этом уведомил глава администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан Эмиль Шаймарданов.
«Сейчас три человека доставлены в Городскую клиническую больницу №1. По информации руководства предприятия, еще 5 человек могли пострадать», — написал он в telegram-канале. На данный момент продолжаются вестись поисковые работы.
Ранее на заводе прогремел взрыв. Администрация города сообщила о случившемся ЧП на заводе «Авангард». URA.RU ведет онлайн-трансляцию, где публикует оперативные новости с места ЧП.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.