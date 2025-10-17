Три человека доставлены в больницу после взрыва на заводе в Стерлитамаке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Несколько человек попали в больницу после взрыва на заводе в Стерлитамаке
Несколько человек попали в больницу после взрыва на заводе в Стерлитамаке Фото:
новость из сюжета
На химзаводе «Авангард» в Стерлитамаке произошел взрыв

Несколько человек были доставлены в больницу после взрыва на химическом предприятии в Стерлитамаке. Об этом этом уведомил глава администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан Эмиль Шаймарданов.

«Сейчас три человека доставлены в Городскую клиническую больницу №1. По информации руководства предприятия, еще 5 человек могли пострадать», — написал он в telegram-канале. На данный момент продолжаются вестись поисковые работы.

Ранее на заводе прогремел взрыв. Администрация города сообщила о случившемся ЧП на заводе «Авангард». URA.RU ведет онлайн-трансляцию, где публикует оперативные новости с места ЧП.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Несколько человек были доставлены в больницу после взрыва на химическом предприятии в Стерлитамаке. Об этом этом уведомил глава администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан Эмиль Шаймарданов. «Сейчас три человека доставлены в Городскую клиническую больницу №1. По информации руководства предприятия, еще 5 человек могли пострадать», — написал он в telegram-канале. На данный момент продолжаются вестись поисковые работы. Ранее на заводе прогремел взрыв. Администрация города сообщила о случившемся ЧП на заводе «Авангард». URA.RU ведет онлайн-трансляцию, где публикует оперативные новости с места ЧП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...