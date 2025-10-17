«Хватать и не пущать»: Путин поделился опытом своей работы в ФСБ России

Президент РФ Владимир Путин, на момент работы в ФСБ, пытался привить ведомству стиль работы телеканала Russia Today (RT). Об этом глава государства заявил на Юбилее телеканала.
«Вы знаете, я когда работал ещё директором Федеральной службы безопасности в России, уже тогда пытался даже в таком ведомстве, как ФСБ, отменить подобный стиль работы. Говорил, что надо работать точнее, надо убеждать, надо купировать угрозы другими средствами, а не тем, что у нас когда-то ещё во времена Советского Союза называли „хватать и не пущать“», — заявил Путин. Его заявление приводит RT.
Телеканал RT празднует юбилей — 20 лет. Президент России лично приехал в Большой театр, чтобы поздравить главредактора телеканала Маргариту Симоньян и коллектив. Он отметил ее мужественность и стойкость.
Ранее Владимир Путин уже вспоминал о своем опыте работы в спецслужбах и допуске к секретным документам, в том числе на заседании клуба «Валдай», где по ошибке назвал себя директором ЦРУ, что вызвало смех в зале. Тогда он рассказывал о встречах с президентом США Джорджем Бушем и директором ЦРУ, а также о знакомстве с секретными материалами по просьбе американской стороны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.