Президент России Владимир Путин рассмешил участников международного дискуссионного клуба «Валдай», когда по ошибке назвал себя директором ЦРУ. Глава государства сделал оговорку, рассказывая о знакомстве с секретными документами. Об этом он рассказал на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Я что увидел, как директор ЦРУ. Будущий! Меня в свое время Буш знакомил с секретными документами», — отметил Путин. Оговорка вызывала смех в зале.
Ранее на заседании клуба «Валдай» Владимир Путин уже вспоминал, как в присутствии президента США Джорджа Буша и директора ЦРУ знакомился с секретными документами. Затем по просьбе главы разведки он ставил подпись о прочтении.
