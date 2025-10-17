«Запад боится его влияния»: Путин поздравил журналистов RT с 20-летним юбилеем

Президент России Владимир Путин приехал в Большой театр на празднование 20-летия телеканала RT. Он поблагодарил журналистов за мужество и отдельно подчеркнул приверженность телеканала правде, которая заставляет конкурентов на Западе его бояться. О чем рассказал Путин во время торжественного мероприятия — в материале URA.RU.
«Всегда на передовой»: Путин приравнял журналистов к бойцам СВО
Президент России Владимир Путин особо отметив мужество сотрудников RT и бойцов СВО. Глава государства подчеркнул, что журналисты RT всегда находятся «на передовой» и проявляют бесстрашие, стоя за своими убеждениями. По его словам, сотрудники телеканала и бойцы спецоперации на Украине — героические люди, которых следует приветствовать отдельно.
«И бойцы, которые пришли с передовой СВО и журналисты, работающие на канале выглядят как семья, потому что все они — мужественные и героические люди, которые борются за свои убеждения. В этом ценность вашей работы», — подчеркнул президент страны. Он выделил каждого из сотрудников, кто работает на передовой, как журналистов, так и операторов и всех тех, кто работает в медийных проектах RT.
Сотрудники RT всегда на передовой. Их отличают бесстрашие и приверженность правде. Я благодарю коллектив телеканала за то, что вы настойчиво отстаиваете правду. Миллионы людей в разных странах поверили RT. Перед вами стояла нелегкая задача — выстроить работу на качественно новом уровне, и у вас это получилось с блеском», — заявил Владимир Путин в ходе церемонии. «Бесстрашность и приверженность правде — главные качества сотрудников канала», — отметил Путин.
Пропаганда и зависть Запада
Президент также отметил, что современная пропаганда на Западе мало чем отличается от советских штампов, а реакция западных элит на RT носит примитивный характер — канал запрещают, потому что конкуренты не только завидуют успеху российского СМИ, но и боятся его влияния. Путин добавил, что за 20 лет RT сумел завоевать доверие большой международной аудитории и обеспечить высокий уровень журналистских стандартов.
«Годами они учили нас, как надо жить, как должны работать СМИ, как нужно понимать демократию и что это такое — демократия. <...> Но что же стало происходить с этими наставниками, когда появился RT? <...> Реакция этих самых элит была примитивной и прямолинейной — запретить, отменить, заблокировать», — подчеркнул Владимир Путин.
Отдельно президент России поздравил главного редактора телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргариту Симоньян и поддержал ее после смерти Тиграна Кеосаяна. Путин отметил ее мужество и стойкость, заверив, что та справится с трагедией в семье.
Международная история RT
Международный телеканал RT начал свое вещание на английском языке 10 декабря 2005 года. В 2007 году был запущен арабоязычный канал, а спустя два года, в 2009-м, началось вещание на испанском языке. В 2010 году стартовала работа RT America, а в 2013 году медиахолдинг представил собственное видеоагентство Ruptly. В 2014 году начал функционировать канал RT UK, вещающий из Лондона. Франкоязычная редакция была открыта в 2018 году, немецкоязычная — в 2021-м, а в 2024 году началось вещание на сербском языке. По информации RT, в 2025 году запланирован запуск канала RT India, который будет базироваться в Дели.
За время своей деятельности RT удалось добиться значительных успехов в глобальном информационном пространстве. На отдельных телевизионных частотах RT доступен зрителям в десяти странах Латинской Америки, среди которых Аргентина, Венесуэла, Мексика, Перу, Панама, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Чили и Куба. По данным телеканала, совокупная аудитория RT на платных телевизионных платформах по всему миру достигает почти одного миллиарда человек.
