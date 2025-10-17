Путин сравнил сотрудников RT с бойцами на передовой

Президент РФ Владимир Путин сравнил сотрудников телеканала RT с военнослужащими, которые участвуют в боевых действиях на передовой. Это заявление главы государства прозвучало во время его выступления на юбилее телеканала.
«Журналисты, операторы, коллеги из других медийных проектов RT всегда в эпицентре и на острие событий. Всегда на передовой, в прямом и переносном смысле этого слова», — заявил Путин. Его слова передает RT. Он также отметил, что сотрудники агентства, рискуя жизнью, рассказывают о подвигах участников СВО.
RT отмечает 20-летие со дня основания. Владимир Путин лично приехал в Большой театр, место проведения торжества, чтобы поздравить главного редактора телеканала Маргариту Симоньян и коллектив.
