Зеленский опоздал на встречу с Трампом на 29 минут и пришел без галстука

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Зеленский опоздал на встречу с Трампом почти на полчаса
Владимир Зеленский опоздал на встречу с Трампом почти на полчаса Фото:
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме

Украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом. При этом он опоздал на 29 минут и также предстал перед американскими представителями без галстука, нарушив деловой дресс-код. 

Изначально переговоры должны были начаться в 20:00 по мск. Сообщалось, что встреча продлится два часа и будет проходить в закрытом формате. В итоге Зеленский опоздал почти на полчаса. В настоящий момент мероприятие транслируют как зарубежные, так и российские журналисты.

Встреча была анонсирована заранее. Одна из главных тем — обсуждение поставок ракет Tomahawk Украине.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом. При этом он опоздал на 29 минут и также предстал перед американскими представителями без галстука, нарушив деловой дресс-код.  Изначально переговоры должны были начаться в 20:00 по мск. Сообщалось, что встреча продлится два часа и будет проходить в закрытом формате. В итоге Зеленский опоздал почти на полчаса. В настоящий момент мероприятие транслируют как зарубежные, так и российские журналисты. Встреча была анонсирована заранее. Одна из главных тем — обсуждение поставок ракет Tomahawk Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...