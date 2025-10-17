Зеленский опоздал на встречу с Трампом на 29 минут и пришел без галстука

Украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом. При этом он опоздал на 29 минут и также предстал перед американскими представителями без галстука, нарушив деловой дресс-код.
Изначально переговоры должны были начаться в 20:00 по мск. Сообщалось, что встреча продлится два часа и будет проходить в закрытом формате. В итоге Зеленский опоздал почти на полчаса. В настоящий момент мероприятие транслируют как зарубежные, так и российские журналисты.
Встреча была анонсирована заранее. Одна из главных тем — обсуждение поставок ракет Tomahawk Украине.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.