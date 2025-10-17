Трамп: события вокруг спецоперации на Украине развиваются довольно хорошо

Мы добьемся завершения конфликта, заявил Трамп
Мы добьемся завершения конфликта, заявил Трамп Фото:
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме

Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что события вокруг урегулирования конфликта развиваются довольно хорошо. Об этом Трамп заявил

«События развиваются довольно хорошо», — заявил Трамп. Его слова передают российские и иностранные журналисты. Американский лидер также заявил, что они «добьются» завершения конфликта.

Ранее Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Белом доме. Целью их встречи должен стать ряд вопросов. В их число входят поставки ракет Tomahawk, а также поиск мирного урегулирования конфликта. URA.RU ведет онлайн-трансляцию события.

