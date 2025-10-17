Из-за взрыва на заводе в Стерлитамаке заведено уголовное дело

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уголовное дело возбуждено из-за нарушения требований промышленной безопасности, сообщили в ведомстве
Уголовное дело возбуждено из-за нарушения требований промышленной безопасности, сообщили в ведомстве Фото:
новость из сюжета
На химзаводе «Авангард» в Стерлитамаке произошел взрыв

Из-за взрыва на химзаводе «Авангард» в Стерлитамаке возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете по Республике Башкирия.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по факту происшествия на одном из промышленных предприятий города Стерлитамака», — сообщило ведомство в telegram-канале. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Согласно версии следствия, на территории завода произошел хлопок. В результате происшествия есть пострадавшие. На месте работают следователи и следователи-криминалисты аппарата СУ совместно с сотрудниками МВД, МЧС и другими экстренными службами.

Взрыв на химическом заводе «Авангард» в Стерлитамаке произошел вечером 17 октября 2025 года, его подтвердили в администрации города и глава Башкирии Радий Хабиров. По предварительным данным, пострадали шесть человек, несколько сотрудников числятся пропавшими без вести, ведутся эвакуация и спасательные работы. Одно из зданий завода сильно разрушено, на месте работают экстренные службы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из-за взрыва на химзаводе «Авангард» в Стерлитамаке возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете по Республике Башкирия. «Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по факту происшествия на одном из промышленных предприятий города Стерлитамака», — сообщило ведомство в telegram-канале. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Согласно версии следствия, на территории завода произошел хлопок. В результате происшествия есть пострадавшие. На месте работают следователи и следователи-криминалисты аппарата СУ совместно с сотрудниками МВД, МЧС и другими экстренными службами. Взрыв на химическом заводе «Авангард» в Стерлитамаке произошел вечером 17 октября 2025 года, его подтвердили в администрации города и глава Башкирии Радий Хабиров. По предварительным данным, пострадали шесть человек, несколько сотрудников числятся пропавшими без вести, ведутся эвакуация и спасательные работы. Одно из зданий завода сильно разрушено, на месте работают экстренные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...