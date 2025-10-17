Трамп неожиданно ответил на вопрос о возможности Украины вернуть утраченные территории

Трамп засомневался в возвращении Украиной всех территорий
Трамп ранее утверждал, что Украина сможет вернуться к границам 1991 года
Трамп ранее утверждал, что Украина сможет вернуться к границам 1991 года Фото:

Президент США Дональд Трамп пересмотрел свою позицию относительно перспектив Украины вернуть все утраченные территории. По его словам, Трамп больше не уверен, что Украина сможет восстановить контроль над территориями в границах 1991 года.

Журналист задал Трампу прямой вопрос о том, по-прежнему ли он считает возможным возвращение всех утраченных Украиной земель. В ответ политик подчеркнул неопределенность ситуации: «Никогда не знаешь, что будет», — передают слова президента Clash Report.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что Украина способна вернуть контроль над всеми утрачеными территориями при поддержке Евросоюза. Однако это заявление было раскритиковано в ЕС как ошибочное. Кроме того, эксперт Хельсинкского университета Туомас Малинен отмечал, что Украина рискует не только не восстановить прежние границы, но и утратить государственность, а действия Белого дома называл провальными.

