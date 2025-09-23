Трамп заявил, что работает над приближением мира на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что постоянно работает над завершением конфликта на Украине и поддерживает хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил во время Генассамблеи ООН.
«Я неустанно работаю над тем, чтобы остановить украинский конфликт. Я хорошо знаком с Путиным, у нас были отличные отношения. Я уверен, что могу добиться мира быстро», — сказал президент США в ходе заседания. Трансляцию проводит The Guardian.
Ранее Дональд Трамп не раз заявлял о намерении завершить военные действия на Украине в кратчайшие сроки при своем возвращении в Белый дом. Он утверждает, что способен привлечь к столу переговоров лидеров обеих стран и предложить им условия, которые устроят обе стороны. Однако затем он начал говорить, что разочарован отсутствием прогресса.
