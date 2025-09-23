23 сентября 2025

Трамп заявил, что работает над приближением мира на Украине

Дональд Трамп во время заседания ООН заявил, что работает над прекращением конфликта на Украине
Дональд Трамп во время заседания ООН заявил, что работает над прекращением конфликта на Украине
новость из сюжета
Генассамблея ООН в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что постоянно работает над завершением конфликта на Украине и поддерживает хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил во время Генассамблеи ООН. 

«Я неустанно работаю над тем, чтобы остановить украинский конфликт. Я хорошо знаком с Путиным, у нас были отличные отношения. Я уверен, что могу добиться мира быстро», — сказал президент США в ходе заседания. Трансляцию проводит The Guardian.

Ранее Дональд Трамп не раз заявлял о намерении завершить военные действия на Украине в кратчайшие сроки при своем возвращении в Белый дом. Он утверждает, что способен привлечь к столу переговоров лидеров обеих стран и предложить им условия, которые устроят обе стороны. Однако затем он начал говорить, что разочарован отсутствием прогресса. 

