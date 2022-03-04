В ЛДПР рассказали о состоянии Жириновского

Состояние Жириновского стабильное Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Жириновский тяжело заболел коронавирусом

Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского остается стабильным. Об этом сообщили представители партии.

«Состояние Владимира Жириновского остается стабильным, многие параметры его организма в целом пришли в норму. Однако ему по-прежнему требуется врачебное наблюдение, чтобы выйти из болезни без последствий», — заявили РИА «Новости» в пресс-службе ЛДПР.

В начале февраля стало известно о том, что вакцинированного восемь раз Владимира Жириновского госпитализировали в Центральную клиническую больницу Москвы. В разговоре с URA.RU академик РАН, вирусолог Виталий Зверев поделился мнением о том, что политик мог заразиться COVID, несмотря на многократную вакцинацию.По информации telegram-канала Mash от 10 февраля, состояние лидера партии ЛДПР ухудшилось — заметно прогрессировала дыхательная недостаточность. Президент России Владимир Путин пожелал здоровья Владимиру Вольфовичу. 26 февраля стало известно, что Жириновского подключили к ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. По словам врача-терапевта Андрея Звонкова, длительное пребывание политика в больнице обосновано тем, что «дома он бы умер».