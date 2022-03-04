В ЛДПР рассказали о состоянии Жириновского

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Съезд ЛДПР. Москва, жириновский владимир, съезд
Состояние Жириновского стабильное Фото:
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Жириновский тяжело заболел коронавирусом

Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского остается стабильным. Об этом сообщили представители партии.

«Состояние Владимира Жириновского остается стабильным, многие параметры его организма в целом пришли в норму. Однако ему по-прежнему требуется врачебное наблюдение, чтобы выйти из болезни без последствий», — заявили РИА «Новости» в пресс-службе ЛДПР.

В начале февраля стало известно о том, что вакцинированного восемь раз Владимира Жириновского госпитализировали в Центральную клиническую больницу Москвы. В разговоре с URA.RU академик РАН, вирусолог Виталий Зверев поделился мнением о том, что политик мог заразиться COVID, несмотря на многократную вакцинацию.По информации telegram-канала Mash от 10 февраля, состояние лидера партии ЛДПР ухудшилось — заметно прогрессировала дыхательная недостаточность. Президент России Владимир Путин пожелал здоровья Владимиру Вольфовичу. 26 февраля стало известно, что Жириновского подключили к ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. По словам врача-терапевта Андрея Звонкова, длительное пребывание политика в больнице обосновано тем, что «дома он бы умер».

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Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского остается стабильным. Об этом сообщили представители партии. «Состояние Владимира Жириновского остается стабильным, многие параметры его организма в целом пришли в норму. Однако ему по-прежнему требуется врачебное наблюдение, чтобы выйти из болезни без последствий», — заявили РИА «Новости» в пресс-службе ЛДПР. В начале февраля стало известно о том, что вакцинированного восемь раз Владимира Жириновского госпитализировали в Центральную клиническую больницу Москвы. В разговоре с URA.RU академик РАН, вирусолог Виталий Зверев поделился мнением о том, что политик мог заразиться COVID, несмотря на многократную вакцинацию.По информации telegram-канала Mash от 10 февраля, состояние лидера партии ЛДПР ухудшилось — заметно прогрессировала дыхательная недостаточность. Президент России Владимир Путин пожелал здоровья Владимиру Вольфовичу. 26 февраля стало известно, что Жириновского подключили к ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. По словам врача-терапевта Андрея Звонкова, длительное пребывание политика в больнице обосновано тем, что «дома он бы умер».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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