В России выпустили почтовую марку с Жириновским

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Съезд ЛДПР. Москва, жириновский владимир, съезд
Леонов показал, как выглядит марка с изображением Жириновского Фото:

Депутат Государственной Думы РФ от ЛДПР Сергей Леонов опубликовал почтовую марку и конверт, на которых изображен основатель ЛДПР Владимир Жириновский. Этим он поделился в своем telegram-канале.

«Почтовая марка и почтовый конверт с изображением Владимира Вольфовича Жириновского», — написал Леонов на канале.

Владимир Жириновский являлся основателем либерально-демократической партии ЛДПР, которая была организована в 1989 году. Также он входил в число депутатов Госдумы. В 1991 году политик баллотировался на пост президента РСФСР. Он занял третье место на выборах. За свой политический путь Жириновский сделал множество прогнозов. Некоторые из них оказались верными. Например, в 2021 году он предсказал обострение конфликта на территории Донбасса. А позже заявил, что 22 февраля украинцы начнут наступление. В свою очередь Россия встанет на защиту своих граждан. Жириновский умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет.

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https://t.me/leONovLIFE/1784

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Депутат Государственной Думы РФ от ЛДПР Сергей Леонов опубликовал почтовую марку и конверт, на которых изображен основатель ЛДПР Владимир Жириновский. Этим он поделился в своем telegram-канале. «Почтовая марка и почтовый конверт с изображением Владимира Вольфовича Жириновского», — написал Леонов на канале. Владимир Жириновский являлся основателем либерально-демократической партии ЛДПР, которая была организована в 1989 году. Также он входил в число депутатов Госдумы. В 1991 году политик баллотировался на пост президента РСФСР. Он занял третье место на выборах. За свой политический путь Жириновский сделал множество прогнозов. Некоторые из них оказались верными. Например, в 2021 году он предсказал обострение конфликта на территории Донбасса. А позже заявил, что 22 февраля украинцы начнут наступление. В свою очередь Россия встанет на защиту своих граждан. Жириновский умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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