В России выпустили почтовую марку с Жириновским

08 декабря 2023 в 20:58 Размер текста - 17 +

Леонов показал, как выглядит марка с изображением Жириновского Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутат Государственной Думы РФ от ЛДПР Сергей Леонов опубликовал почтовую марку и конверт, на которых изображен основатель ЛДПР Владимир Жириновский. Этим он поделился в своем telegram-канале. «Почтовая марка и почтовый конверт с изображением Владимира Вольфовича Жириновского», — написал Леонов на канале . Владимир Жириновский являлся основателем либерально-демократической партии ЛДПР, которая была организована в 1989 году. Также он входил в число депутатов Госдумы. В 1991 году политик баллотировался на пост президента РСФСР. Он занял третье место на выборах. За свой политический путь Жириновский сделал множество прогнозов. Некоторые из них оказались верными. Например, в 2021 году он предсказал обострение конфликта на территории Донбасса. А позже заявил, что 22 февраля украинцы начнут наступление. В свою очередь Россия встанет на защиту своих граждан. Жириновский умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. telegram-канал Сергея Леонова telegram-канал Сергея Леонова

Депутат Государственной Думы РФ от ЛДПР Сергей Леонов опубликовал почтовую марку и конверт, на которых изображен основатель ЛДПР Владимир Жириновский. Этим он поделился в своем telegram-канале. «Почтовая марка и почтовый конверт с изображением Владимира Вольфовича Жириновского», — написал Леонов на канале. Владимир Жириновский являлся основателем либерально-демократической партии ЛДПР, которая была организована в 1989 году. Также он входил в число депутатов Госдумы. В 1991 году политик баллотировался на пост президента РСФСР. Он занял третье место на выборах. За свой политический путь Жириновский сделал множество прогнозов. Некоторые из них оказались верными. Например, в 2021 году он предсказал обострение конфликта на территории Донбасса. А позже заявил, что 22 февраля украинцы начнут наступление. В свою очередь Россия встанет на защиту своих граждан. Жириновский умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет.