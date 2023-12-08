В России выпустили почтовую марку с Жириновским

Депутат Государственной Думы РФ от ЛДПР Сергей Леонов опубликовал почтовую марку и конверт, на которых изображен основатель ЛДПР Владимир Жириновский. Этим он поделился в своем telegram-канале.
«Почтовая марка и почтовый конверт с изображением Владимира Вольфовича Жириновского», — написал Леонов на
Владимир Жириновский являлся основателем либерально-демократической партии ЛДПР, которая была организована в 1989 году. Также он входил в число депутатов Госдумы. В 1991 году политик баллотировался на пост президента РСФСР. Он занял третье место на выборах. За свой политический путь Жириновский сделал множество прогнозов. Некоторые из них оказались верными. Например, в 2021 году он предсказал обострение конфликта на территории Донбасса. А позже заявил, что 22 февраля украинцы начнут наступление. В свою очередь Россия встанет на защиту своих граждан. Жириновский умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет.
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