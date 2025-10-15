Губерниев: позорище российского футбола — это Кокорин

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев подверг резкой критике российского футболиста Александра Кокорина после его заявления о возможном возвращении российских клубов в еврокубки. Об этом 15 октября сообщает издание Sport24. Губерниев прокомментировал слова Кокорина, который ранее назвал участие российских команд в европейских турнирах «позором».
По мнению Губерниева, Кокорин допустил недопустимое высказывание в адрес коллег по профессии. «Видел интервью Кокорина — негоже так относиться к коллегам по цеху. Мы переживаем за наши клубы и сборную, поэтому говорить такие вещи непозволительно. Поэтому еще раз скажу, что позорище российского футбола — Кокорин», — приводит слова комментатора Sport24. Журналист подчеркнул, что поддержка отечественных команд в нынешней ситуации особенно важна, а критика со стороны известных спортсменов может негативно сказаться на имидже российского футбола.
Дискуссия разгорелась на фоне продолжающейся изоляции российских клубов и национальных сборных от международных турниров. Напомним, что в марте 2022 года Международная федерация футбола (FIFA) и Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) приняли решение о приостановке участия российских команд в официальных соревнованиях. С тех пор сборная России может проводить только товарищеские матчи, а отечественные клубы не допускаются к еврокубкам.
Ранее Губерниев высказывался в поддержку полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова, которого назвал лучшим футболистом страны на данный момент. Александр Кокорин остается одной из самых обсуждаемых фигур российского футбола не только из-за спортивных достижений, но и из-за скандальных эпизодов в карьере. В 2018 году форвард вместе с Павлом Мамаевым был осужден за участие в драке в столичном ресторане и провел в местах лишения свободы почти год.
