Минск вмешался в историю с проданной на органы девушкой в Мьянме

Власти Белоруссии выразили сожаление по поводу распространения недостоверной информации о пропавшей в Мьянме гражданке страны. Об этом сообщил посол страны во Вьетнаме и Мьянме Владимир Боровиков. Он подчеркнул, что посольство работает только с подтвержденными данными, а слухи о продаже девушки на органы официально не подтверждены.
«Приходится только сожалеть о безнравственном и безответственном поведении отдельных лиц по распространению в угоду сиюминутному хайпу неправдивой и непроверенной информации, которая еще больше усиливает страдания родственников и близких пропавших», — заявил Боровиков на видео, которое распространило МИД республики. Он добавил, что посольство не располагает сведениями о причастности белорусов к противоправной деятельности в Мьянме, хотя отдельные случаи были зафиксированы.
По информации МИД, 9 октября в посольство поступило обращение с просьбой помочь в розыске пропавшей девушки. Известно, что она вылетела из Бангкока в Янгон 20 сентября, с того момента ее местонахождение остается неизвестным. Ведомство держит ситуацию на контроле, направлены запросы в компетентные органы Мьянмы и Таиланда. Розыск продолжается, при появлении новой информации посольство окажет необходимую помощь.
Ранее telegram-канал Mash сообщал, что гражданка Беларуси, приехавшая в Таиланд с целью трудоустройства, была насильно вывезена в Мьянму, где ее органы продали на черном рынке, а тело сожгли. По предварительным данным, она откликнулась на предложение о работе моделью, но попала в скам-центр, где ее заставляли участвовать в мошенничестве. Когда организаторы посчитали ее недостаточно прибыльной, они убили ее и распорядились телом. Подобные случаи в Мьянме происходят не впервые. Подробности — в материале URA.RU.
