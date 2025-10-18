Логотип РИА URA.RU
Иностранному журналисту угрожают после работы в Донбассе

Финскому журналисту Хейсканену угрожают после освещения событий на Донбассе
18 октября 2025 в 16:22
Куда приедет журналист, туда прилетит дрон, заявил сам Хейсканен

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Журналисту из Финляндии угрожают и запугивают после работы на Донбассе и освещения происходящего. Об этом рассказал сам журналист Кости Хейсканен.

«Опасно, без конца идут угрозы, что меня надо расстрелять, надо убить. Где я буду, туда прилетит дрон. Все время запугивают и финны, и другие иностранцы, и конечно, украинцы», — заявил Хейсканен. Его слова приводят РИА Новости.

Он также отметил, что историю, произошедшую на территории Донбасса, следует освещать с двух сторон. По словам журналиста, трагично, что люди не хотят посмотреть с объективной стороны на происходящее.

Ранее в зоне конфликта на Украине неоднократно происходили нападения на журналистов. В частности, военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области в результате удара украинского беспилотника, а его коллега был тяжело ранен. МИД Китая и российские власти призывали обеспечить защиту представителей СМИ и отмечали, что подобные инциденты связаны с попытками ограничить освещение событий на фронте.

