Иностранному журналисту угрожают после работы в Донбассе

Куда приедет журналист, туда прилетит дрон, заявил сам Хейсканен Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Журналисту из Финляндии угрожают и запугивают после работы на Донбассе и освещения происходящего. Об этом рассказал сам журналист Кости Хейсканен.

«Опасно, без конца идут угрозы, что меня надо расстрелять, надо убить. Где я буду, туда прилетит дрон. Все время запугивают и финны, и другие иностранцы, и конечно, украинцы», — заявил Хейсканен. Его слова приводят РИА Новости.

Он также отметил, что историю, произошедшую на территории Донбасса, следует освещать с двух сторон. По словам журналиста, трагично, что люди не хотят посмотреть с объективной стороны на происходящее.

