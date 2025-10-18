Bloomberg: Трамп резко изменил мнение об СВО после разговора с Путиным

«Тон Трампа в четверг был иным. Он, по-видимому, дал понять, что не склонен делиться ими (ракетами Tomahawk — прим. URA.RU) с Киевом после обсуждения этой темы с Путиным», — указано в материале Bloomberg. Также приведена цитата американского лидера о том, что «Томагавки» нужны самим Штатам, несмотря на то, что их и много.