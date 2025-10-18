Bloomberg: Трамп резко изменил мнение об СВО после разговора с Путиным
Трамп изменил тон
Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru
Президент США Дональд Трамп изменил восприятие СВО после телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом написали в иностранных СМИ.
«Тон Трампа в четверг был иным. Он, по-видимому, дал понять, что не склонен делиться ими (ракетами Tomahawk — прим. URA.RU) с Киевом после обсуждения этой темы с Путиным», — указано в материале Bloomberg. Также приведена цитата американского лидера о том, что «Томагавки» нужны самим Штатам, несмотря на то, что их и много.
Ранее Дональд Трамп заявлял, что не намерен поставлять президенту Украины Владимиру Зеленскому ракеты большой дальности. Сделал он это после проведения личной встречи в Вашингтоне 17 октября. Также он выразил надежду по поводу того, что конфликт удастся завершить и без передачи ракет «Томагавк». Об этом сообщало RT.
Материал из сюжета:Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта
