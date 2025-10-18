Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

Bloomberg: Трамп резко изменил мнение об СВО после разговора с Путиным

18 октября 2025 в 20:36
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Трамп изменил тон

Трамп изменил тон

Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп изменил восприятие СВО после телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом написали в иностранных СМИ.

«Тон Трампа в четверг был иным. Он, по-видимому, дал понять, что не склонен делиться ими (ракетами Tomahawk — прим. URA.RU) с Киевом после обсуждения этой темы с Путиным», — указано в материале Bloomberg. Также приведена цитата американского лидера о том, что «Томагавки» нужны самим Штатам, несмотря на то, что их и много.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что не намерен поставлять президенту Украины Владимиру Зеленскому ракеты большой дальности. Сделал он это после проведения личной встречи в Вашингтоне 17 октября. Также он выразил надежду по поводу того, что конфликт удастся завершить и без передачи ракет «Томагавк». Об этом сообщало RT.

Материал из сюжета:

Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал