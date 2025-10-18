Сергей Кара-Мурза умер в возрасте 86 лет: как жил один из ведущих идеологов и публицистов СССР и России

Сергей Кара-Мурза написал за свою жизнь более 50 научных статей Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Скончался российский публицист, ученый и философ Сергей Кара-Мурза. Об этом сообщил его ученик, писатель Захар Прилепин в своем telegram-канале. Других подробностей он не назвал.

Кара-Мурзы не стало в 86 лет. За свою жизнь он написал более 50 статей по химии, истории, методологии науки и другие. Также он выпусти не малое число книг. Биография писателя публициста Сергея Кара-Мурзы — в материале URA.RU.

Детство, юность и образование Сергея Кара-Мурзы

Будущий публицист родился в семье советского китаеведа — Георгия Кара-Мурзы в 1939 году. Во время начала Великой Отечественной войны отец ушел на фронт, а семья, вместе с Сергеем Кара-Мурзой, была эвакуирована в Казахстан.

Продолжение после рекламы

В 1961-м году окончил химический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. После получения образования стал заниматься научной деятельностью как химик. Позже он стал аспирантом и сотрудником Института химии природных соединений АН СССР. Следом стал сотрудником Института органической химии АН СССР, в котором в 1966 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата химических наук по теме «Исследование структуры группового вещества крови А».

Карьерный путь

В период с 1966 по 1968 год, а также с 1970 по 1972 год находился в командировке на Кубе, где осуществлял трудовую деятельность. По завершении работы на территории Кубы перешел в гуманитарную область, сосредоточившись на исследовании проблем, связанных с научной политикой.

В 1988 году ему было присвоено ученое звание профессора Фото: ИТАР-ТАСС/ Александр Саверкин

В период с 1968 по 1990 год занимал различные должности в Институте истории естествознания и техники АН СССР, включая посты руководителя отдела и заместителя директора учреждения. В 1983 году в данном институте защитил докторскую диссертацию, посвященную истории и методологии науки и техники. Темой исследования стала роль исследовательских методов в развитии современной органической химии и биохимии.

С 1986 по 1991 год входил в состав экспертных групп ЦК КПСС, занимавшихся вопросами организации науки. В 1988 году ему было присвоено ученое звание профессора. С 1990 по 2000 год работал главным научным сотрудником и возглавлял сектор устойчивого развития в аналитическом центре по вопросам научной и промышленной политики Министерства науки и промышленности Российской Федерации (также в подчинении АН СССР, Госпромкома и РАН).

В 2012 году стал главным научным сотрудником Института социально-политических исследований РАН (ИСПИ РАН) Фото: Александр Поляков / РИА Новости

В 1992 году был сотрудником Аналитического центра Российской академии наук, где занимался проблемами социально-экономического и научно-технического развития. В 2004 году продолжил руководить сектором устойчивого развития в аналитическом центре Министерства науки и промышленности Российской Федерации.

В 2005 году занимал должность руководителя сектора общих проблем устойчивого развития в Российском исследовательском институте экономики, политики и права в научно-технической сфере. В 2012 году являлся главным научным сотрудником Института социально-политических исследований РАН (ИСПИ РАН), а также занимал должность профессора кафедры государственной политики факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова.

Работы публициста

Кара-Мурза написал более 50 статей по химии, статьи по истории и методологии науки, науковедению. Также он выпустил книги, такие как «Проблемы организации науки» (1981), «Основы науковедения» (1985, в соавторстве), «Технология научных исследований» (1989) и другие.

Продолжение после рекламы

Первые публикации Кара-Мурзы в СМИ появились в 1990-е годы. В то время его материалы регулярно публиковались в газете «Правда».

Кара-Мурза написал книги «Манипуляция сознанием» и «Потерянный разум» Фото: ИТАР-ТАСС/ Александр Саверкин

Одними из самых популярных работ публициста признают «Манипуляция сознанием», «Демонтаж народа» и «Потерянный разум». Также в 2003 у него вышла книга «Царь-холод, или Почему вымерзает Россия», в которой была поднята кризисная ситуация в теплоснабжении России и перспективы реформирования этой отрасли.

Также он представил в 2005 году «Новый советский проект». Во время дискуссии Кара-Мурза заявлял, что шанс либерализации в стране утрачен и стоит оглянуться в прошлое. Согласно его политическим взглядам, для России единственным путем развития является советский проект, который должны строить «люди, любящие СССР».

В январе 2010 года Кара-Мурза был под угрозой возбуждения уголовного дела. Прокуратура Нижегородского района Нижнего Новгорода, рассмотрев обращение относительно возможных противоправных действий писателя и издательства «Алгоритм», которые выпустили книгу «Евреи и социализм (200 лет вместе)», передала материалы проверки в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

Семья Кара-Мурзы

﻿Является двоюродным братом политолога Алексея Алексеевича Кара-Мурзы, члена Федерального политсовета Союза правых сил, а также телеведущего Владимира Алексеевича Кара-Мурзы. Кроме того, приходится прадедом журналисту Владимиру Кара-Мурзе (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, признан иностранным агентом на территории РФ).