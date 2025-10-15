Работал с Немцовым и попал в США при обмене заключенными: кто такой Владимир Кара-Мурза*

Суд Москвы заочно арестовал политика Владимира Кара-Мурзу (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, признан экстремистом и террористом) по обвинению в распространении заведомо ложной информации о ВС РФ и участии в экстремистской организации. Об этом сообщили в суде.
Ранее против него было возбуждено уголовное дело, наказание он отбывал в омской колонии. Его тогда приговорили к 25 годам лишения свободы. Спустя время он оказался в США во время беспрецедентного обмена заключенными. Более подробно о биографии Кары-Мурзы — в материале URA.RU.
Биография
Политик родился 7 сентября 1981 года в Москве. Его отец, Владимир Кара-Мурза-старший, — журналист и историк, а мать, Елена Гордон, — переводчица и искусствовед. Отец Кара-Мурзы в 1990-х работал на телевидении: снимал сюжеты и создавал программы для «Останкино» и НТВ. После изменений в руководстве НТВ он выступил против смены собственников, перешел на ТНТ, а затем на ТВ-6. Позже журналист сотрудничал с RTVI и «Эхо Москвы» (организация признана в России иноагентом).
Учеба журналиста проходила в московской школе № 1216 с углубленным изучением французского языка, а также его музыкальным занятиям — он учился играть на кларнете. После развода родителей в 1992 году сын с матерью переехал в Великобританию, где продолжил обучение и впоследствии получил британское подданство.
Карьера в журналистике
Владимир Кара-Мурза, недавно ставший лауреатом Пулитцеровской премии, отмечал, что относится к третьему поколению историков в семье, а журналистика стала для него «делом четвертого поколения». Он говорил, что начал сотрудничать с российскими СМИ еще во время учебы в Великобритании. По его словам, карьера в журналистике началась с работы собственным корреспондентом газеты «Коммерсант».
С 2004 по 2012 год политик возглавлял бюро RTVI в США, где его отец работал ведущим, а затем покинул канал. После возвращения в Россию журналист продолжал писать для ведущих международных и российских изданий, таких как Washington Post, Wall Street Journal, Financial Times, National Post, The New Times и «Новая газета». А уже с 2019 года он вел авторскую программу «Грани недели» на радио «Эхо Москвы».
Политическая карьера
Владимир Кара-Мурза еще молодости сочетал журналистику с общественной деятельностью. Его политическая карьера началась в 18 лет с членства в Демократической партии России. После ее распада он перешел в партию «Союз правых сил» (СПС). В 2000-х он был советником лидера СПС Бориса Немцова в Госдуме. И уже в 2007 году Кара-Мурза баллотировался в Госдуму от СПС и «Яблока», но не победил. Позже он участвовал в президентской кампании диссидента Владимира Буковского, но того не зарегистрировали.
С 2011 по 2016 годы политик координировал работу «Открытой России» и был заместителем председателя партии ПАРНАС (ликвидирована в 2023 год). А уже в 2011 году представлял российскую оппозицию в Конгрессе США.
Кара-Мурза дважды тяжело отравлялся — в 2015 и 2017 годах. Расследования проводились за границей, но их результаты официально не обнародовали. В 2016 году он возглавил Фонд Бориса Немцова.
Уголовное дело
После начала военного конфликта на Украине в 2022 году политик публично выступил против СВО. В апреле его задержали и арестовали на 15 суток. Пока он отбывал этот арест, против него возбудили уголовное дело о распространении фейков о российской армии из-за его выступления перед законодателями штата Аризона в США, после чего его поместили в СИЗО и внесли в реестр иноагентов.
Позже, в конце июля, ему добавили обвинение в работе с нежелательной организацией, а в октябре — в госизмене. Следствие утверждало, что он оказывал помощь организациям из стран НАТО, направленную против безопасности России. Сам Кара-Мурза вину не признал, назвав преследование политическим.
В апреле 2023 года Мосгорсуд приговорил его к 25 годам колонии строгого режима, штрафу и запрету на журналистскую деятельность. Этот приговор был оставлен в силе Верховным судом в мае 2024 года. В июле 2024 года Кара-Мурзу перевели из колонии в больницу ФСИН, а 1 августа он был помилован, освобожден и вывезен из России в рамках масштабного обмена заключенными с западными странами.
*Владимир Кара-Мурза признан иноагентов в РФ, включен в список террористов и экстремистов
