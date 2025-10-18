«Почерк сразу чувствуется»: продюсер оценил новую песню SHAMAN

SHAMAN выступил с новой песней 16 октября Фото: Илья Московец © URA.RU

В четверг 16 октября SHAMAN обрадовал фанатов, представив новую песню «Белый ветер». Первыми ее смогли послушать зрители, которые пришли на юбилейный концерт артиста Никиты Осина. Продюсер Павел Рудченко рассказал URA.RU, что он думает о песне «Белый ветер».

Песня «Белый ветер» от SHAMAN

На юбилейном концерте своего друга и первого артиста продюсерского центра Никиты Осина Заслуженный артист России Ярослав (известный под сценическим именем SHAMAN) представил публике новую композицию с названием «Белый ветер».

Премьера состоялась на сцене «Театра на Цветном» и вызвала бурную реакцию поклонников — зал встретил артиста радостными возгласами: «SHAMAN вернулся!». Помимо новой песни, на концерте также прозвучал знаковый хит «Я русский», исполненный дуэтом с Никитой Осиным.

Мнение продюсера о композиции

Продюсер Павел Рудченко отметил, что новая работа SHAMAN сохраняет фирменный стиль артиста. «Данная композиция выполнена и исполнена, как большинство песен от SHAMAN. Его почерк сразу чувствуется», — отметил продюсер.

По словам Павла Рудченко, песня получилась мощной и эмоционально насыщенной. Однако при этом несколько давящей по звуку и напору.

«Куплеты и припевы построены вокруг сильного вокала. Все очень активно, энергично, в эмоциональном плане даже немного прессингует», — считает Павел Рудченко.