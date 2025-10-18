Чем известны затонувшие атомные подлодки К-27 и К-159: зачем их нужно поднимать за 283,4 млрд

В бюджет России до 2028 года заложены средства на утилизацию атомных подводных лодок Фото: The Bellona Foundation/ wikipedia.org/

В проекте федерального бюджета на 2026–2028 годы заложены средства, направленные на утилизацию атомных подводных лодок К-27 и К-159. Об этом сообщили в пресс-службе «Росатома» изданию РБК. Согласно информации госкорпорации, с 2027 года планируется начать мероприятия по реабилитации акватории арктических морей от затонувших и затопленных объектов, представляющих радиационную опасность. В 2026 году будут вестись подготовительные работы к реализации этих задач. При этом в «Росатоме» воздержались от раскрытия подробностей, включая сумму финансирования. В Минфине также отказались от комментариев.

Согласно пояснительной записке к проекту федерального бюджета, в рамках госпрограммы «Развитие атомного энергопромышленного комплекса», финансирование которой на ближайшие три года, по данным РБК, составит 283,4 млрд рублей, предусмотрен отдельный раздел. Он посвящен комплексу процессных мероприятий по обеспечению безопасного обращения с федеральными радиоактивными отходами, поддержанию в безопасном состоянии и утилизации ядерно- и радиационно-опасных объектов ядерного наследия.

На реализацию этих мероприятий в 2026 году планируется выделить 10,5 млрд рублей, в 2027 году — 10,7 млрд рублей, в 2028 году — 10,6 млрд рублей. Детализация конкретных направлений расходования указанных средств в пояснительной записке отсутствует. Что известно о подлодках К-27 и К-159 — в материале URA.RU.

История создания

К-27 и К-159 являются двумя из семи советских и российских атомных подводных лодок, затонувших в различные годы в мировом океане. Включая две американские субмарины, общее число подобных инцидентов составляет девять.

Эксперименты в ходе модификаций К-27 и авария на борту

К-27 — единственная атомная подводная лодка, созданная по проекту 645 ЖМТ. Этот корабль представлял собой модификацию первой советской атомной подлодки К-3, оснащенной водо-водяным реактором, однако на К-27 впервые в отечественной практике в качестве теплоносителя применялся жидкий металл — сплав свинца и висмута. В период проектирования и строительства в 1950-х годах использование жидкометаллического теплоносителя считалось более безопасным решением. Лодка была введена в строй в 1963 году и по ряду характеристик, включая скорость и максимальную глубину погружения, превосходила американскую субмарину Seawolf.

К-27 установила несколько рекордов по дальности автономных походов и продолжительности пребывания под водой. Однако в ходе третьего похода весной 1968 года на борту произошла авария: поломка левого реактора привела к радиоактивному заражению части отсеков, в результате чего весь экипаж — более 140 человек — получил острое лучевое поражение, девять моряков скончались. Несмотря на аварию, подводная лодка на одном исправном реакторе была доставлена в базу Северного флота в Гремихе (ныне — ЗАТО Островной, северо-восток Мурманской области).

Руководство Военно-морского флота СССР рассматривало возможность восстановления К-27, однако по мере морального устаревания судна и отсутствия подходящего полигона для захоронения было принято решение о его затоплении. В 1981 году субмарина была затоплена в Карском море, восточнее архипелага Новая Земля, на глубине 75 метров.

Перед последним переходом из Северодвинска, где подлодка проходила докование в рамках подготовки к захоронению, в реакторный отсек было залито 270 тонн битума. Эта мера позволила обеспечить герметичность реактора и предотвратить попадание морской воды внутрь.

Как затонула подлодка К-159

К-159 представляла собой модернизированную версию первой советской атомной подлодки К-3, построенную по проекту 627А «Кит» с водо-водяным реактором. В строй она также была введена в 1963 году. Лодка находилась на вооружении до 1989 года, после чего до 2003 года хранилась в Гремихе. В ночь на 30 августа 2003 года К-159 затонула в Баренцевом море в процессе буксировки к месту утилизации на судоремонтном заводе «Нерпа» в Снежногорске (северо-запад Мурманской области) на глубине до 250 метров.

Подлодка К-159 затонула в ночь на 30 августа 2003 года Фото: Mike1979 Russia/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

В результате шторма понтоны, обеспечивавшие плавучесть, были сорваны, и лодка ушла на дно в трех милях северо-западнее острова Кильдин. Реакторы субмарины перед транспортировкой были переведены в ядерно-безопасное состояние. На борту К-159 находились десять членов экипажа дивизиона списанных атомных подлодок. В ходе спасательной операции удалось спасти одного моряка и обнаружить тела двух погибших — капитана 3 ранга Юрия Жадана и старшины 1 статьи Евгения Смирнова.

В двух реакторах АПЛ К-159 остаются стержни с отработавшим ядерным топливом. По мнению экологов, учитывая износ оборудования и корпус субмарины, К-159 представляет собой один из наиболее опасных объектов в акватории Северного Ледовитого океана. В июне-июле 2007 года в рамках международной программы военного сотрудничества в Арктике по вопросам охраны окружающей среды AMEC был проведен мониторинг радиационного фона и состояния К-159 в районе ее затопления. По его итогам не было зафиксировано негативных изменений окружающей среды.

Почему подлодки хотят поднять и утилизовать

На протяжении более 10 лет представители федеральных министерств, «Росатома» и военные специалисты подчеркивают необходимость подъема и утилизации К-27 и К-159. Основной причиной называется коррозия металла, из-за которой состояние лодок ежегодно ухудшается.

В сентябре 2011 года руководитель проектов международной технической помощи ГК «Росатом» Анатолий Григорьев в интервью «Интерфаксу» заявлял, что подъем К-27 и К-159 может быть осуществлен к 2030 году. Исполнителем работ может выступить ФГУП «Атомфлот».

Техническая сложность подъема подлодок может возрасти Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

В сентябре 2018 года главный инженер предприятия «СевРАО» Дмитрий Гулак сообщил, что единственным безопасным местом для выгрузки реакторов К-27 является отделение «СевРАО» в Гремихе (ЗАТО Островной, Мурманская область). Там с 2024 года планировали начать работы по выводу объектов из эксплуатации и реабилитации территории. В связи с этим, по мнению специалиста, работы по подъему подлодки и ее транспортировке для выгрузки ядерных реакторов должны быть начаты в ближайшей перспективе. Кроме того, в апреле 2021 года был опубликован план мероприятий по реализации стратегии развития Арктической зоны и основ государственной политики в Арктике, в котором также отмечалось намерение РФ поднять затонувшие лодки.

Как в 2022 году отмечал конструктор Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения «Малахит» Олег Власовна, вскоре техническая сложность подъема может возрасти настолько, что оставление субмарин на дне станет наименее рискованным вариантом. В 2012 году сообщалось, что Минобороны рассматривало возможность подъема обеих субмарин. Соответствующие мероприятия были включены в проект «Стратегии развития Арктической зоны РФ».

Среди основных препятствий тогда назывались отсутствие специализированной техники и нехватка квалифицированных специалистов для проведения операции по подъему К-159. В 2021 году «Росатом» оценивал стоимость работ по подъему и утилизации субмарин в 24,4 млрд рублей.

Из состава ВМФ были выведены 125 атомных подводных лодок Фото: Министерство обороны Великобритании

В 2022 году в госкорпорации сообщали, что располагают всеми необходимыми технологиями для подъема затонувших атомных подводных лодок. Анатолий Григорьев заявлял, что реализованные на берегу решения позволяют приблизиться к выполнению этой задачи. Опыт и технологии, которые уже были освоены, будут востребованы при подъеме и последующем обращении с подобными объектами.