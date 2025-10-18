Стало известно, сколько рэпер Гуф заработает на прощальных концертах

Гуф реализовал билеты на три заключительных концерта на общую сумму 450 млн. рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) реализовал билеты на три заключительных концерта, запланированных на ноябрь и декабрь, на общую сумму 450 миллионов рублей. Об этом пишет Life.ru.

«Рэпер Гуф продал билеты на три своих прощальных концерта в ноябре и декабре за 450 млн рублей», — сказано в сообщении Life.ru. Отмечается, что сейчас невыкупленными остаются только несколько билетов в вип-ложи на 12 мест стоимостью до 800 тыс. рублей.

Прощальные гастроли Гуфа охватят не только Москву, но и Санкт-Петербург, Екатеринбург, а также города ближнего зарубежья, где артист традиционно собирает большие залы. На фоне успеха водитель артиста накопил дорожных штрафов на сумму 12 тысяч рублей. У Долматова осталось менее двух недель на их оплату, чтобы избежать передачи дела судебным приставам.

Ранее, в сентябре 2025 года, Гуф был оштрафован на 5 тысяч рублей за отказ пройти медицинское освидетельствование на наркотическое опьянение перед концертом в Калининграде. Тогда артист объяснил отказ желанием не срывать выступление, а решение о штрафе вынес московский суд на основании материалов полиции.

Алексей Долматов является российским исполнителем рэпа, а также одним из основателей коллектива CENTR, созданного им совместно с Принципом. В дискографии группы CENTR, в составе которой выступает Гуф, значатся альбомы «Качели» (2007), «Эфир в норме» (2008) и «Система» (2016). В качестве сольного исполнителя он выпустил такие альбомы, как «Город дорог» (2007), «Дома» (2009), «Сам и...» (2012), «Еще» (2015), «О пять» (2022) и «Zапретное Место» (2023).