Рэпера Гуфа оштрафовали в Калининграде

Рэп-исполнитель Алексей Долматов (Гуф) был оштрафован на 5 тысяч рублей за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние наркотического опьянения. Это произошло перед концертом в Калининграде.
«Гуфа оштрафовали на 5 тысяч рублей — за отказ проходить медосвидетельствование на наркотики перед концертом в Калининграде», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что это произошло, когда полицейские, получившие сообщение о неадекватном поведении музыканта, предложили ему пройти тестирование.
По информации представителя артиста, Долматов находился в трезвом состоянии, но отказался от процедуры, чтобы не сорвать выступление, на которое уже собрались зрители. Сообщается, что музыкант подписал заранее заполненный бланк об отказе от прохождения освидетельствования.
После этого рэпер был доставлен в больницу и не смог присутствовать на судебном заседании в Калининграде. Решение о наложении штрафа было принято московским судом в конце сентября на основании представленных полицией материалов о случившемся.
