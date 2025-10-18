FIS просит допустить российских лыжников и сноубордистов на международные соревнования

FIS направил письмо с обращением вернуть российских спортсменов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) направила национальным ассоциациям письмо с разъяснениями о возможном возвращении российских спортсменов на международные соревнования. Об этом сообщил телеканал NRK.

«Спортсмены должны быть в центре нашего мышления, свободными от политического давления и влияния», — сказано в сообщении. Отмечается, что нужно оказывать поддержку всем спортсменам и обеспечивать, чтобы они не становились инструментом в политических целях.

Руководство FIS инициировало опрос среди национальных федераций по поводу участия граждан России в чемпионатах мира и Олимпийских играх. Все собранные мнения поступают в организацию в конфиденциальном порядке и будут учтены только во внутренних обсуждениях, результаты не предполагается публиковать. В письме также подчеркивается, что принцип политического нейтралитета закреплен в уставе FIS и «является основой объединяющей миссии спорта».

