FIS просит допустить российских лыжников и сноубордистов на международные соревнования
FIS направил письмо с обращением вернуть российских спортсменов
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) направила национальным ассоциациям письмо с разъяснениями о возможном возвращении российских спортсменов на международные соревнования. Об этом сообщил телеканал NRK.
«Спортсмены должны быть в центре нашего мышления, свободными от политического давления и влияния», — сказано в сообщении. Отмечается, что нужно оказывать поддержку всем спортсменам и обеспечивать, чтобы они не становились инструментом в политических целях.
Руководство FIS инициировало опрос среди национальных федераций по поводу участия граждан России в чемпионатах мира и Олимпийских играх. Все собранные мнения поступают в организацию в конфиденциальном порядке и будут учтены только во внутренних обсуждениях, результаты не предполагается публиковать. В письме также подчеркивается, что принцип политического нейтралитета закреплен в уставе FIS и «является основой объединяющей миссии спорта».
Вопрос о возвращении российских спортсменов на соревнования FIS обсуждается с 2024 года, когда на заседаниях федерации возникли разногласия по поводу их допуска. Ранее отдельные члены совета FIS выступали против участия россиян, а решение неоднократно откладывалось из-за отсутствия единого мнения среди национальных федераций. Окончательное решение по этому вопросу до сих пор не принято.
