В Перми на фоне повышения спроса упали цены на лекарства от простуды
Пик заболеваемости ОРВИ в Прикамье пришелся на середину сентября
Фото: Илья Московец © URA.RU
В сентябре 2025 года выручка пермских аптек от продажи препаратов против гриппа и ОРВИ выросла на 83% по сравнению с августом, несмотря на общее снижение стоимости лекарств на 3,3%. К таким выводам пришли аналитики платформы «Мегаптека».
«Несмотря на заметное увеличение спроса, стоимость препаратов против простуды и гриппа в Перми снизилась на 3,3%. Средний чек жителей краевой столицы в аптеке составил 6974 рублей», — говорится в отчете сервиса. Эксперты объясняют динамику сезонным ростом заболеваемости простудными заболеваниями и гриппом.
Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае стали реже покупать противовирусные препараты. В 2025 году жители региона приобрели 786 тысяч упаковок против 898 тысяч пачек годом ранее. При этом в денежном выражении продажи выросли на 2%.
