Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Здоровье

В Перми на фоне повышения спроса упали цены на лекарства от простуды

18 октября 2025 в 12:06
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Пик заболеваемости ОРВИ в Прикамье пришелся на середину сентября

Пик заболеваемости ОРВИ в Прикамье пришелся на середину сентября

Фото: Илья Московец © URA.RU

В сентябре 2025 года выручка пермских аптек от продажи препаратов против гриппа и ОРВИ выросла на 83% по сравнению с августом, несмотря на общее снижение стоимости лекарств на 3,3%. К таким выводам пришли аналитики платформы «Мегаптека». 

«Несмотря на заметное увеличение спроса, стоимость препаратов против простуды и гриппа в Перми снизилась на 3,3%. Средний чек жителей краевой столицы в аптеке составил 6974 рублей», — говорится в отчете сервиса. Эксперты объясняют динамику сезонным ростом заболеваемости простудными заболеваниями и гриппом.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае стали реже покупать противовирусные препараты. В 2025 году жители региона приобрели 786 тысяч упаковок против 898 тысяч пачек годом ранее. При этом в денежном выражении продажи выросли на 2%.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал