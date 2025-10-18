В Перми на фоне повышения спроса упали цены на лекарства от простуды

Пик заболеваемости ОРВИ в Прикамье пришелся на середину сентября Фото: Илья Московец © URA.RU

В сентябре 2025 года выручка пермских аптек от продажи препаратов против гриппа и ОРВИ выросла на 83% по сравнению с августом, несмотря на общее снижение стоимости лекарств на 3,3%. К таким выводам пришли аналитики платформы «Мегаптека».

«Несмотря на заметное увеличение спроса, стоимость препаратов против простуды и гриппа в Перми снизилась на 3,3%. Средний чек жителей краевой столицы в аптеке составил 6974 рублей», — говорится в отчете сервиса. Эксперты объясняют динамику сезонным ростом заболеваемости простудными заболеваниями и гриппом.