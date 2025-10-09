Пермяки стали реже покупать лекарства от простуды и гриппа

В Пермском крае стали реже покупать противовирусные препараты. В 2025 году жители региона приобрели 786 тысяч упаковок против 898 тысяч пачек годом ранее, рассказали URA.RU аналитики маркетингового агентства DSM Group.
«В январе — августе 2025 года объем продаж противовирусных препаратов составил 786 тысяч упаковок. Это на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда жители региона приобрели 897,9 тысяч пачек», — сообщили URA.RU в DSM Group.
При этом в денежном выражении продажи выросли на 2%. В 2025 году было продано противовирусных препаратов на 454,3 млн рублей, а в прошлом году — на 445,7 млн рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что жители Пермского края стали чаще использовать антидепрессанты. В 2025 году они купили более 249 тысяч пачек.
