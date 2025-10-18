На Солнце продолжаются вспышки: насколько сильной окажется магнитная буря 19 октября

На Солнце зафиксировали череду сильных вспышек Фото: Создано в Midjourney

После вспышек на Солнце в середине октября наблюдается повышенная геомагнитная активность: по данным ученых, 19 октября вероятность всплесков магнитного поля остается заметной, а метеозависимые люди могут почувствовать недомогание. О том, насколько сильной будет буря 19 октября 2025 — в материале URA.RU.

Солнечная активность 19 октября 2025

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, индекс солнечной активности за последние двое суток составил 7,4 из 10 — это высокий уровень. За последние сутки зафиксировано пять вспышек класса C и M, в том числе две мощные — M1.1 и M1.0, а также три вспышки класса C9.5, C9.0 и C2.9.

Вероятность магнитной бури 19 октября

Вероятность магнитных бурь в ближайшие дни Фото: Лаборатория солнечной активности

По данным ученых, 19 октября магнитосфера Земли с большой вероятностью останется возбужденной. Шанс того, что магнитное поле сохранится в спокойном состоянии, составляет около 38%, тогда как возможность возбужденного состояния оценивается в 40%. Вероятность перехода в магнитную бурю — около 22%.

Прогноз магнитных бурь на месяц

Согласно прогнозу магнитных бурь на месяц, октябрь и начало ноября обещают пройти без мощных магнитных бурь. Ученые ожидают, что в ближайшее время магнитосфера Земли останется спокойной. Лишь 18, 19, 26 и 30 октября, а также 2, 7 и 16 ноября возможны всплески геомагнитной активности.

Прогноз магнитных бурь на месяц Фото: Лаборатория солнечной активности

Однако стоит учитывать, что гарантированно спрогнозировать геомагнитную обстановку на такой длительный срок невозможно — ведь никто не застрахован от внезапной активности на Солнце. Поэтому метеозависимым людям лучше регулярно проверять прогноз магнитных бурь на ближайшие дни.

Какие симптомы бывают у человека при магнитных бурях

В периоды возмущений магнитного поля многие люди ощущают физический дискомфорт. Чаще всего это касается людей с хроническими заболеваниями и проблемами с сердцем и давлением, но даже полностью здоровый человек может ощущать влияние геомагнитного шторма. Чаще всего у метеозависимых людей наблюдаются:

головная боль, мигрени;

колебания артериального давления;

учащенное сердцебиение;

слабость, раздражительность, апатия;

головокружение и проблемы со сном.

Какие таблетки пить при магнитных бурях

Медики напоминают: универсальных средств «от магнитных бурь» не существует. Все лечение направлено на снятие отдельных симптомов.

От головной боли: ибупрофен, парацетамол, аспирин — строго по инструкции.

При повышенном давлении: только препараты, назначенные врачом.

При нервозности и бессоннице: мягкие успокоительные на основе валерианы, пустырника, глицина.

Для поддержки нервной системы: витамины группы B и магний.