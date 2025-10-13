Фигуранту дела о взятках в челябинской ГАИ Варданяну смягчили меру пресечения

Директору ООО «Капиталстрой» Ромику Варданяну, попавшемуся на даче взяток сразу двум бывшим VIP-сотрудникам челябинской ГАИ Александру Гайде и Олегу Жиляеву, смягчили меру пресечения. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Тракторозаводского райсуда Челябинска, его перевели из СИЗО под домашний арест.

«Суд постановил избрать в отношении Варданяна меру пресечения в виде домашнего ареста», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Решение не вступило в законную силу и наверняка будет обжаловано.

Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, следствие выходило с ходатайством о продлении Варданяну срока в СИЗО. Адвокаты же настаивали на том, чтобы их подзащитного отправили под домашний арест или выпустили под залог в 1 млн рублей. Судья удовлетворил просьбы защитника.

Варданян был задержан в середине мая по подозрению в даче взятки. Вместе с ним под следствие попал бывший глава ГАИ Челябинска Александр Гайде. Предварительно, бизнесмен одаривал гаишника за всеобщее покровительство.

В октябре следствие вышло на нового фигуранта дела о взятках: Олега Жиляева, занимавшего пост заместителя начальника ГАИ города. Некогда он работал под руководством Гайде. Не исключено, что основаниями для задержания стали слова Варданяна. Подробнее о деле — в сюжете URA.RU. 

