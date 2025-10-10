Стало известно, какие страны хотят использовать активы РФ для кредита Украине

Канада и Великобритания интересуются идеей использования российских активов для предоставления кредита Украине. Об этом сообщил Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.
«Что мы можем рассмотреть, так это то, что члены G7 применят механизмы, идентичные этому кредиту, на возмещение ущерба российским суверенным активам, находящимся на их территории. Канада и Великобритания заявили о своей готовности вдохновиться этим европейским планом», — заявил Домбровскис. Его слова приводит РИА Новости.
Вопрос о передаче замороженных российских активов Украине обсуждается странами G7 и Евросоюзом с сентября 2023 года. Тогда министры финансов «Большой семерки» договорились ускорить переговоры и искать правовые механизмы для поддержки Киева.
