Збруев рассказал, когда вернется на сцену после госпитализации

Народный артист России Александр Збруев рассказал, когда планирует вернуться на театральную сцену после недавней госпитализации. Он также опроверг слухи о тяжелой болезни и заявил, что не намерен прерывать творческую деятельность.
«Да, пришлось отменить две постановки, потому что я себя неважно чувствовал, но это естественно абсолютно, и я верю в то, что я, конечно, вернусь в театр», — сообщил артист в беседе с ТАСС. Актер подчеркнул, что находится в хороших руках и выразил благодарность врачам.
Збруев был доставлен в центр НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в ночь с 8 на 9 октября с жалобами по урологической части, позже его перевели в другое медицинское учреждение. Президент Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер ранее заверил, что угрозы жизни и здоровью артиста нет, по его словам, Збруев оказался в больнице с жалобами «по урологической части». Изначально артиста доставили в центр НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в ночь с 8 на 9 октября, впоследствии его перевели в другое учреждение. Как писал RT, жена артиста Людмила Збруева опровергла госпитализацию мужа, по ее словам, Збруев посетил больницу планово, в профилактических целях.
