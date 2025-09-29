Зеленский нахамил Лукашенко, призвавшего к мирному решению украинского конфликта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зеленский оскорбил Лукашенко за слова о плане мирного урегулирования
Зеленский оскорбил Лукашенко за слова о плане мирного урегулирования Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский во время Варшавского форума по вопросам безопасности нахамил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, отклонив его призыв к мирному урегулированию украинского конфликта. Зеленский заявил, что ему «трудно реагировать» на слова Лукашенко, живущего «в своем мире».

«Честно говоря, мне трудно реагировать на то, что говорит Лукашенко. Он живет в своем мире», — сказал Зеленский, отвечая на просьбу прокомментировать слова Лукашенко о наличии у РФ поддержанного США предложения по мирному урегулированию. Заявление приводит РИА Новости.

В конце сентября, по итогам переговоров в Кремле с президентом России Владимиром Путиным, Александр Лукашенко сообщил о наличии перспективных инициатив, способных способствовать урегулированию конфликта на Украине, передает «Царьград». По его словам, данные предложения были доведены в том числе до сведения президента США Дональда Трампа.

Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал комментарий относительно заявлений главы Белоруссии Александра Лукашенко, касающихся возможного плана по урегулированию ситуации на Украине. По его словам, между сторонами происходил обмен документами, а во время встречи в Стамбуле выдвигались предложения о формировании рабочих групп. Вместе с тем, как отметил представитель Кремля, в настоящее время переговорный процесс фактически приостановлен из-за отсутствия заинтересованности со стороны Украины к продолжению диалога.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский во время Варшавского форума по вопросам безопасности нахамил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, отклонив его призыв к мирному урегулированию украинского конфликта. Зеленский заявил, что ему «трудно реагировать» на слова Лукашенко, живущего «в своем мире». «Честно говоря, мне трудно реагировать на то, что говорит Лукашенко. Он живет в своем мире», — сказал Зеленский, отвечая на просьбу прокомментировать слова Лукашенко о наличии у РФ поддержанного США предложения по мирному урегулированию. Заявление приводит РИА Новости. В конце сентября, по итогам переговоров в Кремле с президентом России Владимиром Путиным, Александр Лукашенко сообщил о наличии перспективных инициатив, способных способствовать урегулированию конфликта на Украине, передает «Царьград». По его словам, данные предложения были доведены в том числе до сведения президента США Дональда Трампа. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал комментарий относительно заявлений главы Белоруссии Александра Лукашенко, касающихся возможного плана по урегулированию ситуации на Украине. По его словам, между сторонами происходил обмен документами, а во время встречи в Стамбуле выдвигались предложения о формировании рабочих групп. Вместе с тем, как отметил представитель Кремля, в настоящее время переговорный процесс фактически приостановлен из-за отсутствия заинтересованности со стороны Украины к продолжению диалога.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...