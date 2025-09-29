Зеленский нахамил Лукашенко, призвавшего к мирному решению украинского конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский во время Варшавского форума по вопросам безопасности нахамил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, отклонив его призыв к мирному урегулированию украинского конфликта. Зеленский заявил, что ему «трудно реагировать» на слова Лукашенко, живущего «в своем мире».
«Честно говоря, мне трудно реагировать на то, что говорит Лукашенко. Он живет в своем мире», — сказал Зеленский, отвечая на просьбу прокомментировать слова Лукашенко о наличии у РФ поддержанного США предложения по мирному урегулированию. Заявление приводит РИА Новости.
В конце сентября, по итогам переговоров в Кремле с президентом России Владимиром Путиным, Александр Лукашенко сообщил о наличии перспективных инициатив, способных способствовать урегулированию конфликта на Украине, передает «Царьград». По его словам, данные предложения были доведены в том числе до сведения президента США Дональда Трампа.
Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал комментарий относительно заявлений главы Белоруссии Александра Лукашенко, касающихся возможного плана по урегулированию ситуации на Украине. По его словам, между сторонами происходил обмен документами, а во время встречи в Стамбуле выдвигались предложения о формировании рабочих групп. Вместе с тем, как отметил представитель Кремля, в настоящее время переговорный процесс фактически приостановлен из-за отсутствия заинтересованности со стороны Украины к продолжению диалога.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.