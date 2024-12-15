В Никарагуа появится сеть банкоматов, принимающие карту «Мир»

Россия и Никарагуа работают над созданием сети банкоматов для карт «Мир» в рамках укрепления экономических связей. Планируется, что к 2025 году банкоматы заработают в столице и крупных городах Никарагуа, а также возможен выпуск карт российской платежной системы в стране. Об этом сообщил спецпредставитель президента Никарагуа Лауреано Ортега Мурильо.
«Мы надеемся продвинуться в течение 2025 года в том, чтобы создать целую сеть такого рода банкоматов в столице Манагуа, а также в других важных городах нашей страны, чтобы упростить ситуацию для российских граждан. В будущем мы также можем начать выпускать карты „Мир“ в Никарагуа. Это крайне важно, поскольку это поможет упростить торговые связи и увеличить товарообмен», — заявил Ортега Мурильо в интервью «Известиям».
Лауреано Ортега Мурильо также подчеркнул стремление Никарагуа противостоять западным санкциям через развитие финансовой независимости. Спецпредставитель выразил надежду на налаживание прямых банковских коммуникаций, которые были бы независимы от влияния Запада. Это даст возможность более тесно сотрудничать на экономическом уровне без ограничений, наложенных международными санкциями.
Ранее URA.RU сообщало о том, что некоторые банкоматы самообслуживания Т-банка могут прекратить поддержку карт платежных систем Visa и MasterCard с 1 января 2025 года. Решение банка связано с прекращением деятельности Visa и MasterCard на территории России. Т-банк для стабильности платежей рекомендует использовать карту платежной системы «Мир».
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