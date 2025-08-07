Путин обозначил детали встречи с Трампом и допустил контакты с Зеленским: главные заявления

Москва и Вашингтон достигли согласия относительно проведения встречи президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — в ближайшее время. Как сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, сейчас ведется подготовка к организации саммита. Место проведения переговоров уже определено, однако информация о нем будет обнародована позднее. Путин при этом отметил, что возможной площадкой для встречи могут стать ОАЭ. Главные заявления президента России и его помощника — в материале URA.RU.
Встреча Путина и Трампа
ОАЭ — возможно место для переговоров
Владимир Путин, подводя итоги переговоров с лидером ОАЭ, сообщил журналистам, что Эмираты рассматриваются в качестве возможной площадки для организации саммита между Россией и США. По словам президента, у России имеется широкий круг дружественных государств, готовых содействовать проведению подобного мероприятия, и одним из таких партнеров является глава ОАЭ. Путин также подчеркнул, что окончательное решение еще не принято, однако отметил, что Эмираты являются одной из наиболее подходящих для этого целей стран.
Заинтересованность с обеих сторон
Президент РФ также заявил, что инициатива по проведению встречи с Дональдом Трампом исходила как от российской стороны, так и от американской. По словам российского лидера, не столь важно, кто первым выступил с предложением о саммите, поскольку заинтересованность во встрече выразили обе стороны.
Возможность встречи Путина и Зеленского
Кроме того, Путин выразил готовность к возможной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако подчеркнул необходимость предварительного создания соответствующих условий для проведения подобных переговоров. «А вот до создания таких условий, к сожалению, пока далеко», — добавил глава государства.
В администрации президента России ранее уже неоднократно отмечали, что Москва открыта к проведению переговоров между Путиным и Зеленским. Вместе с тем в Кремле подчеркивают, что для организации подобного мероприятия необходима значительная предварительная подготовка. Кроме того, именно украинская сторона настаивает на проведении встречи без четко сформулированной повестки.
Заявления Ушакова
Дата встречи Путина и Трампа
Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в качестве предварительной даты для проведения переговоров между Путиным и Трампом рассматривается следующая неделя. Сейчас стороны вплотную приступили к организации этой встречи. Точно спрогнозировать, сколько времени потребуется на подготовку, пока затруднительно. «Но вариант проведения встречи в течение следующей недели рассматривался, и мы к этому варианту относимся вполне положительно», — отметил официальный представитель Кремля.
Путину и Трампу есть что обсудить
Ушаков также прокомментировал заявление госсекретаря США Марко Рубио о значимости встречи между российским лидером и президентом Штатов. По словам Ушакова, Рубио справедливо отмечает, что у Путина и Трампа действительно имеются вопросы для обсуждения.
