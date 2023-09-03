Директора детского лагеря «Чайка» из Увельского района (Челябинская область) будут судить за гибель двух рабочих. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.
«В лагере велись работы по откачке воды и очистке колодца. 20 августа прошлого года 21-летний рабочий спустился в колодец. В колодце работала мотопомпа, откачивавшая воду. Рабочий отравился выхлопами ее двигателя и перестал подавать признаки жизни. Его 17-летний брат хотел помочь ему и тоже спустился в колодец, где также отравился и погиб», — сообщили в пресс-службе ведомства.
По факту гибели двух человек было возбуждено дело в отношении директора детского оздоровительного лагеря. Он обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц. Дело направлено в суд. Санкция статьи, вменяемой директору, предусматривает до семи лет лишения свободы.
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