01 июля 2025

В Челябинске предложили с помощью воды делать материал для солнечных батарей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ученые ЮУрГУ предложили получать покрытие для батарей при помощи воды и нагревания
Ученые ЮУрГУ предложили получать покрытие для батарей при помощи воды и нагревания Фото:

Ученые Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) предложили способ получать с помощью воды материал для солнечных батарей и биосенсоров. Как URA.RU рассказали в пресс-службе вуза, метод обеспечил высокую однородность и стабильность продукта.

«Способ получения иерархически микроструктурированного двойного оксида титан-фосфора в качестве фотоматериала для солнечных элементов предложили ученые ЮУрГУ. Простой в применении метод отличается высокими эффективностью и экологичностью», — заявили URA.RU в вузе.

Материал является многослойным. Он образуется при гидротермальном синтезе. Процесс позволяет создавать различные типы активных слоев для солнечных панелей, которые способны эффективно преобразовывать солнечное излучение в электрическую энергию. Использованный подход позволит вывести на рынок экологически чистое решение.

«Метод состоит из двух этапов. На первом получаем светло-желтый раствор пероксокомплекса титана, который затем выпариваем для получения твердого вещества. На втором этапе смешиваем этот комплекс с фосфорной кислотой и нагреваем в автоклаве, что приводит к образованию иерархически структурированного фосфата титана. Изменяя температуру, время выдержки и соотношение реагентов мы можем контролировать форму и размер частиц», — пояснил URA.RU лаборант-исследователь кафедры экологии и химической технологии ЮУрГУ Антон Абрамян.

Гидротермальный подход обеспечиk высокую однородность и стабильность конечного продукта. Он позволил получать микросферы с заданным размером. Это позволит производителям регулировать плотность фотоматериала.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ученые Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) предложили способ получать с помощью воды материал для солнечных батарей и биосенсоров. Как URA.RU рассказали в пресс-службе вуза, метод обеспечил высокую однородность и стабильность продукта. «Способ получения иерархически микроструктурированного двойного оксида титан-фосфора в качестве фотоматериала для солнечных элементов предложили ученые ЮУрГУ. Простой в применении метод отличается высокими эффективностью и экологичностью», — заявили URA.RU в вузе. Материал является многослойным. Он образуется при гидротермальном синтезе. Процесс позволяет создавать различные типы активных слоев для солнечных панелей, которые способны эффективно преобразовывать солнечное излучение в электрическую энергию. Использованный подход позволит вывести на рынок экологически чистое решение. «Метод состоит из двух этапов. На первом получаем светло-желтый раствор пероксокомплекса титана, который затем выпариваем для получения твердого вещества. На втором этапе смешиваем этот комплекс с фосфорной кислотой и нагреваем в автоклаве, что приводит к образованию иерархически структурированного фосфата титана. Изменяя температуру, время выдержки и соотношение реагентов мы можем контролировать форму и размер частиц», — пояснил URA.RU лаборант-исследователь кафедры экологии и химической технологии ЮУрГУ Антон Абрамян. Гидротермальный подход обеспечиk высокую однородность и стабильность конечного продукта. Он позволил получать микросферы с заданным размером. Это позволит производителям регулировать плотность фотоматериала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...