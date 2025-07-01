В Челябинске предложили с помощью воды делать материал для солнечных батарей

Ученые Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) предложили способ получать с помощью воды материал для солнечных батарей и биосенсоров. Как URA.RU рассказали в пресс-службе вуза, метод обеспечил высокую однородность и стабильность продукта.
«Способ получения иерархически микроструктурированного двойного оксида титан-фосфора в качестве фотоматериала для солнечных элементов предложили ученые ЮУрГУ. Простой в применении метод отличается высокими эффективностью и экологичностью», — заявили URA.RU в вузе.
Материал является многослойным. Он образуется при гидротермальном синтезе. Процесс позволяет создавать различные типы активных слоев для солнечных панелей, которые способны эффективно преобразовывать солнечное излучение в электрическую энергию. Использованный подход позволит вывести на рынок экологически чистое решение.
«Метод состоит из двух этапов. На первом получаем светло-желтый раствор пероксокомплекса титана, который затем выпариваем для получения твердого вещества. На втором этапе смешиваем этот комплекс с фосфорной кислотой и нагреваем в автоклаве, что приводит к образованию иерархически структурированного фосфата титана. Изменяя температуру, время выдержки и соотношение реагентов мы можем контролировать форму и размер частиц», — пояснил URA.RU лаборант-исследователь кафедры экологии и химической технологии ЮУрГУ Антон Абрамян.
Гидротермальный подход обеспечиk высокую однородность и стабильность конечного продукта. Он позволил получать микросферы с заданным размером. Это позволит производителям регулировать плотность фотоматериала.
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