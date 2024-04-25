«Ущерб большой»: паводок в курганском селе повредил дома и бани. Фото, видео

Курганцы восстанавливаются после стихийного бедствия и ждут помощь

25 апреля 2024 в 22:22 Размер текста - 17 +

В селе Звериноголовское пострадавшие от паводка возвращаются в дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Жители села Звериноголовское, которое первым приняло большую воду в Курганской области, возвращаются в пострадавшие от паводка дома. Стихия отступила, но принесла разрушения постройкам. Вода покосила дома, смыла заборы, разрушила хозяйственные постройки и бани. Корреспонденты URA.RU побывали в гостях у пострадавших сельчан. «Все перевернула, сила какая» В доме пенсионерки Рашиды Нигмеджановы вода похозяйничала основательно. Пострадал пол, от стен отслоилась штукатурка и кое-где появились сквозные дыры. Мебель промокла. Баба Рая (так зовут односельчане) топит печь и убирает со стен мусор и грязь, принесенные водой. В доме ночевать нельзя, забирают к себе родственники. Необходимо просушить дом и голбец, где еще видна вода. С пола убрать линолеум, чтобы под ним не завелась плесень и грибок, не сгнили доски. Дом бабы Раи с историей. Здесь с 1923 по 1927 годы жил дважды Герой советского Союза, генерал-лейтенант авиации Григорий Кравченко Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU «Нет возможности здесь проживать, пока вода не сойдет и не просохнет дом. Вода доходила почти до окон. Это наводнение было сильнее, чем в 1994 году. Сейчас вот затопила печь, очищаю стены. Тяжело, 77 лет уже, но куда деваться», — говорит пенсионерка. Баба Рая получила материальную помощь (10 тысяч рублей). Написала заявление на возмещение ущерба. Сенатор Сергей Муратов при встрече с пострадавшими жителями села, сообщил, что помощь ей окажут. Баба Рая надеется также на своих внуков. За огород бабушка не волнуется. «В 1994-году мы в июне садили картошку. Все выросло, даже урожай выкопали вперед всех. Водой напитается, земля здесь плодородная. А вот в постройках все было перевернуто, сила какая у воды», — удивляется она. Баба Рая пытается просушить дом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Дом покосился, в бане рухнула крыша, сарай чуть не унесло Николай Голубев тоже вернулся в дом наводить порядок. Жену с детьми перевозить не торопится, вода еще не освободила огород, а дворовые постройки стали аварийными. «Баня разрушилась, сарай сломало, туалет перевернуло. Мебель не успели эвакуировать — ее смыло вниз. Технику только вывезли из дома. Подмыло дом так, что он немного перекосился — окно открыли и не можем закрыть. Заглядывать надо под пол. Здесь целая река текла», — показывает он последствия стихии. Николай Голубев показывает, как вода подмыла дом. В бане рухнула крыша, сарай в аварийном состоянии, а туалет перевернуло волной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU С чего начать ремонт и в какую сумму обойдется восстановление, пока не представляет. Еще не отошел от шока. Единовременную выплату Николай получил. На компенсацию ущерба заявление пода супруга. Сам Голубев помимо работ по дому продолжает заниматься своим хобби — делает веники для бань. Уже несколько лет он высаживает деревья, в том числе дубы, для изготовления веников. Обратились в прокуратуру Двор семьи Шалиных мы первый раз видели полностью залитым водой. Сегодня он сухой и прибранный. Вода отступила в огород, но навредила жилищу в подполе, объясняет хозяйка Татьяна Шалина. Комиссия первоначально отказала жильцам в материальной помощи, так как вода не зашла на пол. Шалины не согласились. Татьяна Шалина показала, где остановилась вода во дворе. В подвале дома разрушился кирпичный столб Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU «Первая комиссия была. У них есть перечень: фундамент целый, пол целый, окна целые. Я сказала, что в подполе вода все нарушила. Но это их не касается. По 10 тысяч помощи нам отказали. Заявление наше обратно отдали. Сын обратился в прокуратуру. После этого из администрации был сотрудник, просмотрел в подполе все. Сказал, что вообще-то серьезно. Дом деревом обшит, и столбы из кирпича. Один столб смыло», — рассказывает Шалина. Пенсионерка не знает, какое решение примут в администрации. Документов им не оставили. Но дом нуждается в ремонте. Возможно, придется убирать стенку, чтобы восстановить поврежденный столб в подвале. Помимо этого, когда Тобол придет в себя, хозяевам нужно ставить новый забор. Старый унесло течением. Возмещать ущерб, как сказал Путин Депутат Звериноголовской думы Владимир Кочеулов побывал в пострадавших от стихии домохозяйствах. Чтобы восстановить строения, жителям потребуется немало средств, считает он. «Ущерб здесь большой. Нужно исходить из того, как сказал президент Владимир Путин. Независимо от того, какой был нанесен ущерб, его нужно полностью возмещать. Я считаю, что нужно нашим жителям возмещать 100% ущерба. В нашем селе паводок затронул 15-20 домов, а максимально пострадало 5-7 домов. Этим жителям нужно возместить ущерб не только домам, но и хозяйственным постройкам», — говорит Кочеулов. Депутат Звериноголовской думы Владимир Кочеулов побывал у пострадавших от ЧС жителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Помощь властей В администрации Звериноголовского округа рассказали о дополнительной помощи пострадавшим от паводка. Помимо материальной выплаты владельцам домов, куда зашла вода, передали наборы гуманитарной помощи. Соцработники побывали в селах Прорывное, Озерное и Звериноголовское. Также продолжается сбор средств на счет Курганского областного отделения общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд». Любой желающий может помочь пострадавшим от паводка через фонд. Продолжается сбор гуманитарной помощи в центрах социальной защиты населения. Также URA.RU писало, что в Курганской области почти в два раза увеличили размеры выплат для жителей, чьи дома были подтоплены в результате ЧС. По частичной утрате имущества первой необходимости до 50 тысяч рублей, по полной — до 100 тысяч рублей. Решение принято на основании поручения президента России. Тем, кому выплаты уже произведены, в ближайшее время будет перечислена доплата. Актуальная информация о паводке и его последствиях — в онлайн-трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители села Звериноголовское, которое первым приняло большую воду в Курганской области, возвращаются в пострадавшие от паводка дома. Стихия отступила, но принесла разрушения постройкам. Вода покосила дома, смыла заборы, разрушила хозяйственные постройки и бани. Корреспонденты URA.RU побывали в гостях у пострадавших сельчан. В доме пенсионерки Рашиды Нигмеджановы вода похозяйничала основательно. Пострадал пол, от стен отслоилась штукатурка и кое-где появились сквозные дыры. Мебель промокла. Баба Рая (так зовут односельчане) топит печь и убирает со стен мусор и грязь, принесенные водой. В доме ночевать нельзя, забирают к себе родственники. Необходимо просушить дом и голбец, где еще видна вода. С пола убрать линолеум, чтобы под ним не завелась плесень и грибок, не сгнили доски. «Нет возможности здесь проживать, пока вода не сойдет и не просохнет дом. Вода доходила почти до окон. Это наводнение было сильнее, чем в 1994 году. Сейчас вот затопила печь, очищаю стены. Тяжело, 77 лет уже, но куда деваться», — говорит пенсионерка. Баба Рая получила материальную помощь (10 тысяч рублей). Написала заявление на возмещение ущерба. Сенатор Сергей Муратов при встрече с пострадавшими жителями села, сообщил, что помощь ей окажут. Баба Рая надеется также на своих внуков. За огород бабушка не волнуется. «В 1994-году мы в июне садили картошку. Все выросло, даже урожай выкопали вперед всех. Водой напитается, земля здесь плодородная. А вот в постройках все было перевернуто, сила какая у воды», — удивляется она. Николай Голубев тоже вернулся в дом наводить порядок. Жену с детьми перевозить не торопится, вода еще не освободила огород, а дворовые постройки стали аварийными. «Баня разрушилась, сарай сломало, туалет перевернуло. Мебель не успели эвакуировать — ее смыло вниз. Технику только вывезли из дома. Подмыло дом так, что он немного перекосился — окно открыли и не можем закрыть. Заглядывать надо под пол. Здесь целая река текла», — показывает он последствия стихии. С чего начать ремонт и в какую сумму обойдется восстановление, пока не представляет. Еще не отошел от шока. Единовременную выплату Николай получил. На компенсацию ущерба заявление пода супруга. Сам Голубев помимо работ по дому продолжает заниматься своим хобби — делает веники для бань. Уже несколько лет он высаживает деревья, в том числе дубы, для изготовления веников. Двор семьи Шалиных мы первый раз видели полностью залитым водой. Сегодня он сухой и прибранный. Вода отступила в огород, но навредила жилищу в подполе, объясняет хозяйка Татьяна Шалина. Комиссия первоначально отказала жильцам в материальной помощи, так как вода не зашла на пол. Шалины не согласились. «Первая комиссия была. У них есть перечень: фундамент целый, пол целый, окна целые. Я сказала, что в подполе вода все нарушила. Но это их не касается. По 10 тысяч помощи нам отказали. Заявление наше обратно отдали. Сын обратился в прокуратуру. После этого из администрации был сотрудник, просмотрел в подполе все. Сказал, что вообще-то серьезно. Дом деревом обшит, и столбы из кирпича. Один столб смыло», — рассказывает Шалина. Пенсионерка не знает, какое решение примут в администрации. Документов им не оставили. Но дом нуждается в ремонте. Возможно, придется убирать стенку, чтобы восстановить поврежденный столб в подвале. Помимо этого, когда Тобол придет в себя, хозяевам нужно ставить новый забор. Старый унесло течением. Депутат Звериноголовской думы Владимир Кочеулов побывал в пострадавших от стихии домохозяйствах. Чтобы восстановить строения, жителям потребуется немало средств, считает он. «Ущерб здесь большой. Нужно исходить из того, как сказал президент Владимир Путин. Независимо от того, какой был нанесен ущерб, его нужно полностью возмещать. Я считаю, что нужно нашим жителям возмещать 100% ущерба. В нашем селе паводок затронул 15-20 домов, а максимально пострадало 5-7 домов. Этим жителям нужно возместить ущерб не только домам, но и хозяйственным постройкам», — говорит Кочеулов. В администрации Звериноголовского округа рассказали о дополнительной помощи пострадавшим от паводка. Помимо материальной выплаты владельцам домов, куда зашла вода, передали наборы гуманитарной помощи. Соцработники побывали в селах Прорывное, Озерное и Звериноголовское. Также продолжается сбор средств на счет Курганского областного отделения общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд». Любой желающий может помочь пострадавшим от паводка через фонд. Продолжается сбор гуманитарной помощи в центрах социальной защиты населения. Также URA.RU писало, что в Курганской области почти в два раза увеличили размеры выплат для жителей, чьи дома были подтоплены в результате ЧС. По частичной утрате имущества первой необходимости до 50 тысяч рублей, по полной — до 100 тысяч рублей. Решение принято на основании поручения президента России. Тем, кому выплаты уже произведены, в ближайшее время будет перечислена доплата. Актуальная информация о паводке и его последствиях — в онлайн-трансляции.