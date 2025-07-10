Patriot за счет друзей: Зеленский рассказал, кто купит ЗРК для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Германия и Норвегия выразили готовность приобрести у США две системы зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом он заявил на пресс-конференции в Риме.
«Германия готова оплатить [покупку Patirot], у меня есть с ними договоренности, — две системы. Норвегия готова оплатить — у меня есть двухсторонние договоренности с премьером — одну систему», — сказал Зеленский. Видео разговора опубликовано на YouTube-канале его офиса.
Зеленский отметил, что в настоящее время ожидает реакции от производителя комплексов и Соединенных Штатов относительно сроков их приобретения. По его словам, именно так сегодня организовано финансирование американских систем Patriot.
Ранее стало известно, что президент США пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому отправить 10 ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot (MIM-104 Patriot, «Пэтриот»). Американский лидер также заявил о помощи Киеву с поиском дополнительных путей поставок этого вооружения.
Также выяснилось, что перед телефонным разговором с Зеленским глава Белого дома провел переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. В ходе беседы глава ФРГ обратился к Трампу с просьбой возобновить поставки ЗРК Patriot, ранее приостановленных и не поступивших в распоряжение Украины. Кроме того, Мерц выразил намерение приобрести у Соединенных Штатов дополнительные комплексы с целью дальнейшей передачи их украинской стороне.
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