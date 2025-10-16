Радио Судного дня вышло в эфир со странным посланием

Радиостанция «УВБ-76», известная также как «радиостанция Судного дня», 16 октября вышла в эфир с новым зашифрованным сообщением. Информация об этом появилась в Telegram.
«16.10.25 13:32 по мск. НЖТИ 69955 РЯДОСПАЙ 8170 5968», — говорится в публикации telegram-канала «УВБ-76 логи», который отслеживает активность станции. 14 октября радиостанция дважды вышла в эфир с зашифрованными сообщениями.
Радиостанция УВБ-76 работает на коротких волнах и считается одной из самых загадочных в мире. Она известна постоянным жужжанием и редкими передачами, структура которых остается неизменной десятилетиями. Активность станции отслеживают как российские, так и зарубежные энтузиасты, изучающие феномен номерных радиостанций. Эксперты связывают УВБ-76 с возможной деятельностью военных или разведывательных служб, однако официальная информация о назначении станции отсутствует.
