Радиостанция Судного дня вышла в эфир с новыми сообщениями

Российская радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня» и «жужжалка», дважды вышла в эфир с зашифрованными сообщениями. Об этом сообщили радиолюбители.
Радиостанция на частоте 4625 кГц передала сообщения в 14:13 и 14:37 по московскому времени. В эфире прозвучали сообщения: «НЖТИ 63300 ТОКОСЪЕМНИК 6373 2890», «НЖТИ 33768 ФАЙЛОРАЕК 9689 0875».
Радиостанция УВБ-76 работает на коротких волнах и считается одной из самых загадочных в мире. Она известна постоянным жужжанием и редкими передачами, структура которых остается неизменной десятилетиями. Активность станции отслеживают как российские, так и зарубежные энтузиасты, изучающие феномен номерных радиостанций. Эксперты связывают УВБ-76 с возможной деятельностью военных или разведывательных служб, однако официальная информация о назначении станции отсутствует.
