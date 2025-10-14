Национализированное «Южуралзолото» возьмет в долг 50 млн долларов

Национализированный холдинг «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК, Челябинская область) возьмет в долг 50 млн рублей. Как следует из сообщения пресс-службы Мосбиржи, новая облигация попала в список допущенных к торгам ценных бумаг.
«В соответствии c правилами листинга ПАО „Московская биржа“, в связи с получением заявления, председатель правления принял следующие решения: зарегистрировать выпуск биржевых облигаций, включить в список ценных бумаг, допущенных к торгам биржи», — заявлено на площадке. Облигация находится во втором котировальном списке.
Включение бумаги в список второго уровня значит высокую надежность эмитента. Дата размещения назначена на 20 октября. До этого момента от желающих приобрести облигацию собираются заявки. На странице брокера «Финам» указано, что номинал бумаги составит 100 долларов. Агентом по размещению выступил Газпромбанк. Бумага обеспечена публичной безотзывной офертой от компании холдинга «Соврудник».
Срок обращения облигации рассчитан на два года. Ставка купона составит 8,75% с ежемесячными выплатами.
У компании в настоящий момент есть два выпуска облигаций, номинированных в рублях и долларах. Обращение первого объемом в 10 млрд рублей завершится 23 октября, второй рассчитан до февраля 2027 года. Размещение состоялось в марте на сумму в 200 млн долларов.
В июле 2025 года Генпрокуратура РФ обратилась в Советский райсуд Челябинска с иском о национализации холдинга ЮГК, который в том же месяцев перешел в госсобственность. В конце июля надзорное ведомство подало также заявление о взыскании с основателя холдинга Константина Струкова 3,9 млрд рублей. Средства должны были возместить ущерб, нанесенный окружающей среде деятельностью его компаний. В октябре городской суд в Пласте полностью удовлетворил требования Генпрокуратуры, обязав бизнесмена выплатить указанную сумму в бюджет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!