На Западе раскрыли, на что ЕС может потратить замороженные российские активы

FT: ЕС планирует потратить 140 млрд евро из активов РФ на оружие для Украины
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Евросоюз предложил потратить активы для закупки оружия и поддержку оборонной промышленности Украины и Европы, указано в материале
Евросоюз предложил потратить активы для закупки оружия и поддержку оборонной промышленности Украины и Европы, указано в материале Фото:

Евросоюз планирует использовать замороженные российские активы для закупки американского оружия Украине. Об этом написали в иностранных СМИ.

«ЕС предложил использовать часть предлагаемого кредита в размере 140 миллиардов евро, обеспеченного замороженными активами России, для закупки американского оружия для Украины», — в материале Financial Times. Также отмечается, что, помимо оружия, деньги также пойдут на поддержку оборонной промышленности Украины и Европы.

Ранее Евросоюз уже направил Украине более 10 миллиардов евро доходов от замороженных российских активов, а в августе был выделен девятый транш макрофинансовой помощи на 4 миллиарда евро, часть которых пошла на производство беспилотников. После начала СВО ЕС и страны G7 заморозили российские активы на сумму около 300 миллиардов евро, из которых свыше 200 миллиардов находятся в Евросоюзе. Москва неоднократно заявляла о незаконности таких мер и обещала ответные шаги.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Евросоюз планирует использовать замороженные российские активы для закупки американского оружия Украине. Об этом написали в иностранных СМИ. «ЕС предложил использовать часть предлагаемого кредита в размере 140 миллиардов евро, обеспеченного замороженными активами России, для закупки американского оружия для Украины», — в материале Financial Times. Также отмечается, что, помимо оружия, деньги также пойдут на поддержку оборонной промышленности Украины и Европы. Ранее Евросоюз уже направил Украине более 10 миллиардов евро доходов от замороженных российских активов, а в августе был выделен девятый транш макрофинансовой помощи на 4 миллиарда евро, часть которых пошла на производство беспилотников. После начала СВО ЕС и страны G7 заморозили российские активы на сумму около 300 миллиардов евро, из которых свыше 200 миллиардов находятся в Евросоюзе. Москва неоднократно заявляла о незаконности таких мер и обещала ответные шаги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...