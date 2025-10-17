На Западе раскрыли, на что ЕС может потратить замороженные российские активы

Евросоюз планирует использовать замороженные российские активы для закупки американского оружия Украине. Об этом написали в иностранных СМИ.
«ЕС предложил использовать часть предлагаемого кредита в размере 140 миллиардов евро, обеспеченного замороженными активами России, для закупки американского оружия для Украины», — в материале Financial Times. Также отмечается, что, помимо оружия, деньги также пойдут на поддержку оборонной промышленности Украины и Европы.
Ранее Евросоюз уже направил Украине более 10 миллиардов евро доходов от замороженных российских активов, а в августе был выделен девятый транш макрофинансовой помощи на 4 миллиарда евро, часть которых пошла на производство беспилотников. После начала СВО ЕС и страны G7 заморозили российские активы на сумму около 300 миллиардов евро, из которых свыше 200 миллиардов находятся в Евросоюзе. Москва неоднократно заявляла о незаконности таких мер и обещала ответные шаги.
