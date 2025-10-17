La Repubblica: встреча Путина и Трампа станет пощечиной для ЕС

Договоренность президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа провести встречу в Будапеште стало «пощечиной» для Европы. Об этом сообщили иноСМИ.
«Это пощечина старому континенту. <...> Европейским странам нужно будет давать разрешение на пролет президентского самолета, несмотря на санкции и ордер МУС», — пишет итальянское издание La Repubblica.
Путин и Трамп провели 16 октября телефонный разговор. Лидеры договорились о новой встрече, которая должна пройти в Будапеште. Представитель Еврокомиссии Анита Хиппер сообщила, что санкции Евросоюза не включают запрет российскому правительству посещение стран-участниц. При этом представитель комиссии Олоф Джилл заявил, что разрешение на пролет самолета российского лидера над государствами Евросоюза по пути в Венгрию должны принимать власти этих стран.
