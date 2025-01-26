Жертвы кровавой ОПГ «Локомотив», членов которой судят в Кургане

Организованная преступная группировка «Локомотив», действовавшая в Кургане с начала 1990-х годов, оставила за собой множество жертв и громких преступлений. Сейчас в отношении некоторых бывших членов ОПГ в Кургане ведется судебное разбирательство. URA.RU составило список пострадавших от группы, известной своими дерзкими действиями по заказным убийствам, вымогательству и другим тяжким преступлениям.
Нападение на зама мэра Кургана за 6000 рублей
Одним из преступлений, совершенных членами ОПГ «Локомотив», стало нападение на Виктора Серкова, который в октябре 2004 года занимал пост заместителя мэра Кургана. Сергей Авраменко, один из соучастников, пояснил, что его задача заключалась в том, чтобы напугать мужчину, не расплатившегося за строительные работы. В тот день Серков вышел из своего дома и начал спускаться по лестнице. Авраменко догнал его и попытался ударить молотком, но боек слетел. В результате он нанес несколько ударов рукояткой молотка и скрылся. На следующий день Авраменко узнал из новостей о нападении на вице-мэра и через два дня получил 6 000 рублей за выполнение задания.
Попытка запугивания Евгения Собакина
В декабре 2004 года ОПГ «Локомотив» предприняла попытку запугивания кандидата в губернаторы Курганской области Евгения Собакина. По одному из эпизодов, во время предвыборной кампании один из участников группы бросил гранату Ф-1 без боевого взвода в окно помещения, где располагался штаб кандидата. В результате инцидента работа штаба была прервана.
Для справки:
Бывший депутат Госдумы и московский бизнесмен Евгений Собакин стал кандидатом в губернаторы Курганской области на выборах 2004 года от партии «Союз правых сил». Несмотря на нулевую узнаваемость, ему удалось быстро повысить свой рейтинг и выйти во второй тур выборов, что удивило экспертов. Он объединился с другими кандидатами, Сергеем Капчуком и Петром Назаровым, создав так называемое «правительство народного доверия». Однако Собакин проиграл действующему не тот момент губернатору Олегу Богомолову с отставанием в 10%. После выборов он получил кресло в Курганской областной думе, но вскоре уехал из региона и не посетил ни одно заседание.
Покушение на Федотова за 20 000 рублей
Покушение на заместителя директора по финансовым и экономическим вопросам РНЦ «ВТО» им. Илизарова Александра Федотова произошло в июле 2006 года. В суде потерпевший рассказал, что в этом году по распоряжению Росимущества два санатория были переданы в оперативное управление Российского научного центра «Восстановительная травматология и ортопедия» имени академика Г.А. Илизарова. Однако центр не мог начать работу, так как часть имущества оставалась в областной собственности.
Федотов попросил знакомого Михаила Гурко (на тот момент депутат облдумы) организовать встречу с руководителями областной власти для прояснения ситуации. В июле 2006 года они встретились в баре, обсуждая важные вопросы. После игры в бильярд Гурко подвез Федотова и его жену к дому, где их высадил. Во дворе стоял незнакомец, который, увидев Федотова, подошел и ударил его по голове чем-то тяжелым, а затем ножом в живот.
Федотов не смог объяснить мотивы нападения, но по материалам дела можно предположить, что оно было связано с переделом санаторно-курортных комплексов Курганской области. В ходе следствия выяснилось, что Попов организовал нападение по заказу Гурко и получил за это 20 тысяч рублей.
Убийство Сергея Полетаева (март 2008)
В марте 2008 года члены организованной преступной группы «Локомотив» совершили убийство предпринимателя Сергея Полетаева. Причиной преступления стало то, что Полетаев не вернул Дмитрию Попову деньги за автомобиль Mitsubishi Galant, стоимостью около 800 тыс. рублей. В этом убийстве участвовали Евгений Линд, Сергей Авраменко, Игорь Губин, а также Сергей Иванов, чье авто использовалось в преступлении, и Павел Каканов, который принимал участие в похищении.
Преступники встретились с Полетаевым во дворе его дома и представились сотрудниками милиции, имея при себе удостоверения. Они надели на него наручники и посадили в автомобиль. В машине Полетаеву на голову надели шапку, обмотали ноги скотчем и затем отвезли в гаражный кооператив. По дороге они задушили его, однако показания подсудимых расходятся относительно того, кто именно это сделал — Авраменко или Линд.
Чтобы скрыть следы преступления, они решили сжечь тело. Для этого они купили бензин на автозаправке и прибыли в заброшенные гаражи в районе аэропорта, где подожгли труп. Позже тело Полетаева было случайно обнаружено участниками игры «Ночной дозор».
Атака на Валентину Ветцель
Нападение на Валентину Ветцель произошло в марте 2008 года и стало одним из самых резонансных преступлений, совершенных членами организованной преступной группировки «Локомотив». В тот день Ветцель, занимавшая пост заместителя директора МУП «Зауралснаб», стала жертвой жестокого нападения, которое было связано с переделом сфер влияния на Центральном рынке Кургана.
Конфликт вокруг Центрального рынка начался из-за расторжения договора коммерческой концессии между МУП «Зауралснаб» и индивидуальным предпринимателем. Это решение вызвало недовольство среди членов ОПГ, в частности у Дмитрия Попова и Михаила Гурко, которые считали, что Ветцель сыграла ключевую роль в этом процессе. Они полагали, что расторжение договора лишило их возможности собирать «дань» с предпринимателей, работающих на рынке, и получать долю прибыли с микрорынка «Некрасовский».
В день нападения Сергей Авраменко, член ОПГ, подошел к Ветцель на улице и без предупреждения выплеснул ей в лицо серную кислоту. Ветцель была госпитализирована и перенесла несколько операций для восстановления.
По мнению Ветцель, нападение было тщательно спланировано и организовано Поповым и Гурко. Они стремились запугать ее и других потенциальных противников, чтобы восстановить контроль над рынком и вернуть утраченные доходы.
ОПГ «Локомотив», активно действовавшая в Кургане с начала 1990-х, занималась вымогательством, убийствами и другими преступлениями, оставив за собой ряд громких дел. Группировка, возглавляемая Дмитрием Поповым, нацелилась на контроль над местными рынками и часто применяла насилие против местных чиновников и бизнесменов. В 2012 году ключевые участники, включая Попова и Михаила Гурко, были осуждены, однако их влияние ощущалось в регионе еще долгое время.
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