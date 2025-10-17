Венгрия обеспечит Путину безопасность для успешных переговоров с Трампом в Будапеште

Сийярто: мы обеспечим необходимые условия для проведения переговоров в Будапеште
Венгрия - самая безопасная страна в Европе, заявил Петер Сийярто
Венгрия - самая безопасная страна в Европе, заявил Петер Сийярто Фото:
новость из сюжета
Трамп и Путин проведут личную встречу в Будапеште

В Будапеште будут созданы максимальные условия для обеспечения безопасности президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на их переговорах. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Разумеется, мы здесь в Будапеште готовы обеспечить необходимые условия, чтобы американский и российский президенты смогли провести переговоры в безопасной и спокойной обстановке», — заявил Сийярто. Его слова передает РИА Новости. Помимо этого, он назвал Венгрию самой безопасной страной в Европе и одной из самых безопасных в мире.

Ранее президенты России и США договорились о личной встрече в Будапеште после двухчасового телефонного разговора, который Дональд Трамп назвал продуктивным. Венгрия была выбрана местом переговоров благодаря своей нейтральной позиции по украинскому конфликту и поддержанию конструктивных отношений с обеими странами. Будапешт рассматривался как одна из наиболее безопасных и подходящих площадок для проведения подобного саммита.

