Венгрия обеспечит Путину безопасность для успешных переговоров с Трампом в Будапеште

В Будапеште будут созданы максимальные условия для обеспечения безопасности президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на их переговорах. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
«Разумеется, мы здесь в Будапеште готовы обеспечить необходимые условия, чтобы американский и российский президенты смогли провести переговоры в безопасной и спокойной обстановке», — заявил Сийярто. Его слова передает РИА Новости. Помимо этого, он назвал Венгрию самой безопасной страной в Европе и одной из самых безопасных в мире.
Ранее президенты России и США договорились о личной встрече в Будапеште после двухчасового телефонного разговора, который Дональд Трамп назвал продуктивным. Венгрия была выбрана местом переговоров благодаря своей нейтральной позиции по украинскому конфликту и поддержанию конструктивных отношений с обеими странами. Будапешт рассматривался как одна из наиболее безопасных и подходящих площадок для проведения подобного саммита.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.